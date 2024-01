La stella del Manchester City ha rivelato che la sua famiglia è stata derubata di 1 milione di dollari nella loro villa: “Non riesco a spiegare quanto mi sento devastato”

Il giocatore ha parlato della questione sui social (Reuters)

Giocatore di football inglese Jack Grealishche attualmente svolge un ruolo importante in Manchester CityE lui è stato una vittima Aggressione a casa tua Mercoledì sera mentre gareggiava in una partita contro l'Everton. Durante l'incidente, i criminali hanno sequestrato beni del valore di un milione di sterline (circa 1,3 milioni di euro), tra cui orologi e gioielli preziosi.

L'attacco è avvenuto nella tenuta di Grealish da 5,5 milioni di sterline, dove si trovava in quel momento Erano presenti alcuni parenti del giocatore Si sono riuniti per continuare il gioco. Il furto è stato notato a causa del comportamento insolito dei cani del calciatore, dopo che i presenti hanno provato a contattare le autorità. Quando la polizia è arrivata, non è riuscita a trovare i responsabili del furto.

Tuttavia, nonostante l’alto costo dei beni rubati, Non sono stati segnalati feriti Tra i presenti in casa al momento dell'incidente.

Questo evento ha portato al coinvolgimento del 28enne Messaggio emotivo In InstagramÈ una piattaforma con oltre 9,1 milioni di follower. “Non ho parole per spiegare quanto mi sento devastato. Ha commentato: “A causa della rapina avvenuta a casa mia qualche giorno fa”. Ha mostrato profondo dolore e preoccupazione per il benessere della sua famiglia e ha sottolineato che questa è una priorità Sicurezza dei tuoi cari da qualsiasi perdita finanziaria. Riferendosi all'evento come ad una “esperienza traumatica”, ha espresso gratitudine per il fatto che non ci siano state ferite fisiche e per il sostegno ricevuto.

“Non è qualcosa che posso festeggiare.” Ha ammesso Grealish, riferendosi alla contraddizione tra i risultati sportivi ottenuti lo scorso anno e questo sfortunato evento, esprimendo il desiderio di ottenere giustizia nei confronti degli autori del crimine.. “Spero che li trovino e li assicurino alla giustizia”. In modo che nessun'altra famiglia subisca la stessa cosa che facciamo noi. In conclusione, l'atleta non ha perso l'occasione di ringraziare la società, i compagni e i tifosi, augurando a tutti un felice anno 2024.

Questo furto si aggiunge ad un altro incidente simile avvenuto nello stesso mese Kurt ZoumaIl giocatore del West Ham è stato aggredito anche nella sua abitazione. Come risposta, Il suo club ha offerto una ricompensa di £ 25.000 Per coloro che possono fornire informazioni rilevanti per il reato.

Grealish si è trasferito nella sua attuale villa, che comprende servizi di lusso come campi da tennis, un campo da calcio e un lago, prima dello scorso Natale con la sua compagna modello. Sasha Atwood. La polizia del Cheshire ha confermato di aver ricevuto una notifica del furto e Ha affermato di stare indagando sull'incidente. Finora non è stato effettuato alcun arresto in relazione all'aggressione avvenuta a casa del calciatore.

Versione completa Grealish

Non riesco a spiegare quanto sia rimasto scioccato dalla rapina avvenuta a casa mia qualche giorno fa.

La mia famiglia significa molto per me e niente è più importante che garantire la loro sicurezza. Questa è stata un'esperienza traumatica per tutti noi e sono così grato che nessuno sia rimasto ferito.

Ho avuto così tante esperienze e risultati straordinari negli ultimi 12 mesi, ma onestamente, ora è l’anno migliore della mia vita nel calcio. Non mi sembra qualcosa che posso festeggiare. Le persone che commettono questi crimini orribili non hanno idea del danno che stanno causando alla vita delle persone. Spero che vengano ritrovati e assicurati alla giustizia in modo che nessun'altra famiglia soffra quello che abbiamo passato noi.

Apprezzo i messaggi di tutti e il sostegno dei miei amici, dei compagni di squadra e del club. Passando ad una nota più positiva, vorrei ringraziare tutti per il loro supporto nell’ultimo anno e augurare a te e alla tua famiglia un felice 2024.