Non viziarti: una guida per identificare le immagini generate dall’intelligenza artificiale

Negli ultimi mesi, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha avuto un impatto davvero importante in vari campi, tra cui la generazione di immagini. La capacità di questa tecnologia di produrre immagini incredibilmente realistiche e convincenti è migliorata.che ha aperto un mondo di possibilità nella creazione e manipolazione di questo contenuto.

Il problema è quando alcune persone decidono di usarlo maliziosamente, e qui sta il suo grande pericolo.. Queste immagini generate dall’intelligenza artificiale possono essere utilizzate per diffondere disinformazione, ingannare campagne pubblicitarie o persino attività criminali.

Ad esempio, si possono creare false immagini di politici o leader mondiali in posizioni compromettenti per screditarli o influenzare l’opinione pubblica. Possono anche essere utilizzati per ingannare il riconoscimento delle immagini e i sistemi di sicurezza, come i sistemi di sorveglianza o i sistemi di riconoscimento facciale.

Come puoi individuare immagini false generate dall’intelligenza artificiale?

Rilevare questo tipo di immagine può essere complicato, poiché è appositamente progettato per ingannare l’occhio umano e approfittare della disattenzione di molti per verificare se è autentico o meno. Tuttavia, ci sono alcuni suggerimenti per evitare di cadere nella trappola.

“È importante notare che il rilevamento di immagini generate dall’intelligenza artificiale può diventare difficile man mano che gli algoritmi continuano a evolversi e migliorare. È essenziale mantenere il pensiero critico e utilizzare diverse fonti di informazioni per convalidare le immagini”. Oscar Castillo, Global Head of BigData & IA Practice, spiega a Computer Hoy.

Molto attento a mani, dita e denti

Poiché i set di dati che addestrano i sistemi di intelligenza artificiale tendono a catturare solo parti delle mani, Questa tecnologia spesso non riesce a creare mani umane realistiche. Ciò può comportare immagini con mani enormi, polsi insolitamente lunghi, dita dalla forma strana o 4 dita invece di 5.

In una foto virale di Papa Francesco, la sua mano destra – e la tazza di caffè che tiene in mano – appare rotta e contorta. Menziona che anche i denti possono causare problemi e in molte occasioni – se una persona appare sorridente nella foto – questo è solitamente il punto più controverso.

difetti delle dita.

Attenzione alle trame molto morbide

Alcuni dispositivi di imaging producono intelligenza artificiale Texture molto liscia o aspetto plastico molto lucido. Ciò significa che sopra una giacca, ad esempio il cappotto del papa, può sembrare assolutamente perfetto.

Come altro esempio, in una foto manipolata, i capelli possono sembrare irrealistici, con trame ripetute o aree in cui i dettagli sono stati ammorbiditi o rimossi. Cerca bordi sfocati o bordi frastagliati tra le diverse parti dell’immagine. Se c’è incoerenza nell’illuminazione e nei riflessi, o se i colori sembrano un po’ sbiaditi, fai attenzione ai sospetti.

Tessitura molto uniforme.

Trova i dettagli che non ti si addicono

È raccomandato Analizza attentamente l’immagine per gli elementi che non sembrano combaciare correttamente. Può essere oggetti fluttuanti o irrealisticamente sovrapposti all’immagine.

Fai attenzione anche alle ombre, poiché spesso forniscono informazioni importanti sull’illuminazione e sulla coerenza dell’immagine, e fai molta attenzione a prospettive errate, come oggetti che appaiono ad angoli strani o sono distorti rispetto a ciò che li circonda.

Nota i dettagli di luci e ombre.

Fai le tue ricerche

A parte questi trucchi visivi, È importante cercare l’immagine su diversi siti Web e piattaforme per vedere se appare in altri contesti.

“Possiamo rivolgerci rapidamente a Google per ottenere maggiori informazioni su ciò che stiamo cercando. Anche se è vero che ci sono indizi nascosti che possiamo notare in un’immagine, è necessario esercitare il nostro pensiero critico e fare più ricerca”, aggiunge l’esperto intervistato.

Se li trovi utilizzati in luoghi diversi o con informazioni visive contrastanti, è probabile che siano stati manomessi. Puoi anche cercare immagini simili o correlate per ulteriori riferimenti e per determinare se l’immagine in questione si discosta da ciò che ti aspetti.

L’imaging AI sta diventando più sofisticato, il che significa che la manomissione dei segnali può essere più accurata. Il momento in cui queste immagini diventeranno indistinguibili dalla realtà potrebbe essere prima di quanto alcune persone vorrebbero, ma come società dobbiamo essere più consapevoli che le cose che vediamo, comprese le immagini, potrebbero non essere una rappresentazione fedele della realtà. “, Finisce Oscar Castillo.