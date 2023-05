Notizie dell’ultimo minuto per immigrati, frontiere e altro

Le comunità di confine lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, dall’Oceano Pacifico al Golfo del Messico, si stanno preparando per un crescente afflusso di immigrati mentre una regola dell’era della pandemia nota come Titolo 42 si avvicina alla sua scadenza giovedì.

Le comunità hanno già visto un aumento degli arrivi di migranti negli ultimi giorni e settimane. In Tijuana, MessicoSecondo Enrique Lucero, direttore degli affari dell’immigrazione per Tijuana, circa 6.000 immigrati stanno aspettando in rifugi, case e altre zone della città, vicino a San Diego, in California.

“Siamo sull’orlo di una crisi umanitaria”, ha detto Lucero.

Lucero ha osservato che sempre più migranti decidono di saltare la recinzione di confine e attraversare a nuoto il confine. Ma i numeri nei rifugi non diminuiscono perché ogni giorno arrivano migranti da nazionalità che non ho mai visto prima come Kazakistan, Mauritania, Uzbekistan e Kirghizistan.

“Questo ci dice che le bande di contrabbandieri si stanno rafforzando e usano i social network per ingannare i migranti”, ha detto Lucero.

In El Paso, Texas – Una città in stato di emergenza – Migliaia di migranti sono in strada da giorni. Le autorità municipali hanno chiuso la strada a un rifugio per migranti per motivi di pubblica sicurezza e hanno consigliato agli automobilisti di prestare attenzione nella zona.

All’inizio di questa settimana, il capo della pattuglia di frontiera di El Paso ha twittato video e foto di grandi gruppi di immigrati che si sono consegnati alla pattuglia di frontiera e sono in attesa di essere processati dalle autorità statunitensi per l’immigrazione.

In Del Río, TexasIl tasso di arrivi di migranti ha iniziato ad aumentare nelle ultime due settimane, secondo Tiffany Borough della Val Verde Frontier Humanitarian Coalition (VVBHC).

Boro dice che il suo centro di comfort in città riceve immigrati da El Paso e Brownsville. È una pratica che richiede alle guardie di frontiera di decomprimere o spostare i migranti dalle aree di capacità alle strutture con spazio di elaborazione.

In Mc Allen, TexasIl numero di migranti affidati a enti di beneficenza cattolici nella Valle del Rio Grande è passato da 150 a 400 al giorno nelle ultime due settimane, secondo suor Norma Pimentel, direttrice esecutiva dell’organizzazione.

“Ci aspettiamo che i numeri continuino ad aumentare, soprattutto dopo la revoca del Titolo 42. La nostra risposta umanitaria continuerà a fornire assistenza a tutti i migranti rilasciati dalla Border Patrol”, ha affermato Pimentel.

città Brownville, Texas – Mentre la comunità piange la morte di 8 persone dopo che un’auto si è schiantata contro una folla di persone – Viene dichiarato lo stato di emergenza dopo l’improvviso afflusso di migranti.

Il “Team Brownsville” senza scopo di lucro riceve circa 1.000 immigrati al giorno presso il centro di comfort, secondo Sergio Cordova, uno dei suoi fondatori.