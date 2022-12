Notizie di un attraversamento di massa di immigrati al confine meridionale degli Stati Uniti

Durante il fine settimana, El Paso, in Texas, ha visto il numero di attraversamenti illegali aumentare di una media di 2.460 al giorno in tre giorni, la stazione ad interim Kira News ha citato il capo ad interim di quella città, Peter Jaques.

“Il personale della Border Patrol, insieme ai nostri partner governativi e non governativi, sta facendo del suo meglio per valutare e gestire il flusso di migranti”, ha aggiunto.

Da parte loro, secondo le notizie, un aumento del numero di individui che entrano nel suolo degli Stati Uniti ha spinto gli ufficiali della dogana e della protezione delle frontiere di Texas City e gli agenti della pattuglia di frontiera della vicina Big Bend Strip ad aiutare a processare gli immigrati. fonte.

L’outlet ha spiegato che l’enorme attraversamento sta avvenendo meno di due settimane prima della scadenza della controversa politica sanitaria di confine attuata dall’amministrazione Donald Trump (2017-2021) e portata avanti dal presidente Biden.

Il cosiddetto Titolo 42 consente agli Stati Uniti di negare l’ingresso nel Paese con il pretesto di prevenire la diffusione di una malattia infettiva.

È stato utilizzato nel 2020 per contenere la diffusione del Covid-19, hanno detto i funzionari all’epoca, ed è rimasto in vigore nonostante l’opposizione di alcuni membri del Partito Democratico e di varie organizzazioni per i diritti degli immigrati.

Il mese scorso, un giudice federale ha dichiarato la politica “arbitraria e capricciosa” e le ha ordinato di smettere di applicarla, a partire dal 21 dicembre.

L’amministrazione ha presentato ricorso contro la decisione, ma la notizia della potenziale fine della politica ha indotto i governi delle città di confine ad affermare che le strutture di detenzione federali ei rifugi cittadini non possono gestire il numero elevato previsto di richiedenti asilo.

Secondo la fonte, l’aumento del numero di attraversamenti costringe i funzionari a rilasciare centinaia di migranti nelle strade a causa della mancanza di spazio nelle strutture di smistamento.

