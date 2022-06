Nuovi cambiamenti nello sviluppo degli pneumatici per auto elettriche

“Il Industria automobilistica Subendo una massiccia trasformazione, nuovi modelli di macchina elettrica Viene offerto a una tariffa veloce. Siamo parte di questo cambiamento e lo manteniamo molto presente nel nostro sviluppo Pneumatici“, enfatizzare Direttore delle operazioni di ricerca e sviluppo presso Nokian Tyres, Harri Myllymaa. Che è che sempre più case automobilistiche stanno elettrificando i loro modelli e comunicando i loro obiettivi e investimenti in questo campo.

“Entro il 2030, il 60-70% delle nuove auto saranno ibride o elettriche. Tuttavia, il ritmo di questo cambiamento varia da paese a paese, quindi dobbiamo monitorare da vicino l’evoluzione della domanda nelle nostre aree di business”, afferma Marco Sarri, Head of Product Management di Nokian.

Le prime auto elettriche erano modelli grandi e costosi. Ora vengono offerte più opzioni di fascia media e più piccole e le auto elettriche stanno diventando una cosa di tutti i giorni. “Sulle strade si vedono sempre più versioni elettriche di piccole auto familiari e crossover. Tuttavia, ciò non influisce molto sul nostro business, poiché Nokian Tyres non ha un’area particolarmente di nicchia per le auto elettriche. La forte crescita del mercato elettrico è parte del nostro lavoro quotidiano, e prendiamo in mente così il sviluppo del modello e dentro Prove pneumatici Per molto tempo; Ad esempio, è Pneumatici Nokian airproof È una buona scelta per Auto elettriche di media cilindrataSpiega Marco Sarri.

Oltre a tenere a mente i produttori, Nokian ascolta anche i produttori stessi. autisticosì come per attrezzature commerciali da diversi mercati durante lo sviluppo dei propri pneumatici. Come spiega Harry Melema, “Il Paesi nordici, Europa centrale e Nord America Sono i nostri mercati principali. Per noi, tutti quelli lo sono ora mercati di origine Il team di sviluppo del prodotto è ben consapevole delle loro condizioni locali specifiche. Lo sviluppo del prodotto richiede una notevole quantità di tempo poiché consideriamo i tipi di soluzioni che possiamo fornire a vantaggio dei conducenti”.

Molte direzioni parallele

Il EnergiaIl Incolla e il rumore basso I veicoli elettrici sono tra i fattori che guidano lo sviluppo dei pneumatici. Quando l’auto è quasi silenziosa, la bassa rumorosità degli pneumatici è un enorme miglioramento in termini di comfort di guida. Il Struttura e mescola del battistrada di pneumatici, così come Spessore dello stratoHa un impatto significativo sul rumore degli pneumatici e in particolare sul rumore interno. oltretutto Tecnologia SilentDrive per pneumatici Nokian Raggiunge un livello di rumorosità estremamente basso negli pneumatici. Questa innovazione viene utilizzata, ad esempio, negli pneumatici Pneumatici Nokian Hakkapeliitta R5 EV.

“Ogni progetto di prodotto dipende modellazione al computer dettagliato e simulazione di pneumatici. La modellazione del rumore ci consente di verificare che la struttura del pneumatico o il design del battistrada non provochino fastidiosi picchi di rumore a determinate velocità. Simuliamo e modelliamo anche le caratteristiche di maneggevolezza di uno pneumatico. Questo è importante, perché le moderne auto elettriche hanno una grande potenza”, spiega Melema.

molti di Regolamenti e ordinanze Influiscono anche sullo sviluppo del prodotto; Ad esempio, la resistenza al rotolamento di uno pneumatico potrebbe dover essere a un certo livello per ottenere una valutazione A oggi, ma in pochi anni il limite sarà molto più duro.

“In futuro, maggiore attenzione sarà posta sulle questioni relative Resistenza al rotolamento degli pneumatici e produzione sostenibile. Anche le caratteristiche degli pneumatici verranno ulteriormente modificate in base a specifici modelli di veicoli elettrici”, afferma Sarri, concludendo che “sebbene le aree di interesse per lo sviluppo degli pneumatici cambieranno, non scenderemo mai a compromessi sulla sicurezza e sul rispetto dell’ambiente”.