ONU: Il Perù suggerisce che Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Russia e Francia non possano bloccare individualmente le risoluzioni

A differenza di altre occasioni, la proposta è stata presentata da un solo paese, in questo caso il Perù – Composite Credit Infobae / Andina / UN

Il Ministro degli Affari Esteri, Javier Gonzalez-OliciaLa proposta del Perù di riformare il sistema di veto è stata presentata al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Nazioni Unite (Nazioni Unite), durante la sua partecipazione al programma principale della sessantesima Conferenza sulla Sicurezza a Monaco di Baviera, in Germania.

Gonzalez Olechea Ha spiegato in dettaglio in cosa consiste l'Iniziativa a tre maggioranze delle Nazioni Unite (Iniziativa UNM3), o strategia della “Maggioranza a tre”, nel bel mezzo di una sessione di riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Come noto, i cinque membri permanenti di… Consiglio di Sicurezza Hanno potere di veto. Questi sono i cosiddetti “alleati” della Seconda Guerra Mondiale: Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito.

Il ministro degli Esteri peruviano González-Olechea sostituisce Ana Gervasi – Foto di EFE/Paulo Aguilar



Ciò che il Perù propone è che una decisione possa essere bloccata solo se tre o più paesi di questo gruppo lo dicono, e quindi non possono più farlo individualmente.

Attraverso questa iniziativa è necessario “chiarire le ragioni dell’esercizio del veto al fine di adempiere all’obbligo morale e giuridico che ne deriva”. Un messaggio da San Francisco.

“In questo modo, se vi è continuità del veto in relazione a guerre o conflitti interstatali o intrastatali, la comunità internazionale può mettere pubblicamente in discussione le ragioni della violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e l’esercizio del veto .” Consulente.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite comprende altri membri; Tuttavia solo 5 hanno diritto di veto – Credit EFE/Justin Lin



Il Ministro ha anche spiegato che, a differenza delle otto proposte avanzate negli ultimi 60 anni, il Perù sta promuovendo questa idea individualmente.

“Il Perù è un piccolo Stato decentralizzato, ma 200 anni fa lanciò e realizzò la prima iniziativa del processo di integrazione della pace: la conferenza anfibia a Panama. Crediamo che ci sia spazio per proposte distruttive”, ha detto nel panel.

Lui ministro degli Affari Esteri Ha affermato che questa “maggioranza di tre” si applicherà ai compiti e ai poteri di cui gode il Consiglio di Sicurezza ai sensi dell’articolo 24 della Carta delle Nazioni Unite.

“In breve, questa iniziativa punta all’efficienza operativa Consiglio di Sicurezza Chiedendo un'azione più completa e coerente con Elenco di San Francisco“Ciò dà maggiore fiducia alle decisioni di questo consiglio”.

La sede delle Nazioni Unite si trova attualmente a New York, Stati Uniti – Fonte: Reuters/Carlo Allegri/Photo File

All'incontro hanno partecipato anche il primo ministro sloveno Robert Golub; il Ministro irlandese della Difesa e degli Affari Esteri, Michael Martin Tánaiste; il consigliere per la sicurezza nazionale del Kenya, Monica Juma; E il ministro degli Esteri tedesco Susanne Baumann. A moderare in questo caso è stata Nora Müller, direttrice esecutiva per le relazioni internazionali della Korber Stiftung.

Secondo lui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è stato concepito come “una manifestazione dell’obbligo morale e legale di prevenire e risolvere i conflitti pacificamente, promuovendo principi morali universali basati sull’uguaglianza sovrana degli Stati”. CancelleriaAnche se ha chiarito che il potere di veto è concesso ai cinque membri permanenti come condizione eccezionale.

“Tuttavia, l’uso di questo strumento specifico, che sembra essere una garanzia, ha ripetutamente dimostrato una tendenza che ha ostacolato l’azione internazionale globale volta a fermare i conflitti e le violazioni umanitarie, allontanandosi dagli obiettivi dell’organizzazione”.

“Da una prospettiva storica, ci sono molti esempi dei limiti della soluzione Consiglio di Sicurezza. Per decenni, le fonti di conflitto hanno trasceso la sfera interstatale e si sono diffuseNuove minacce alla pace e alla sicurezza internazionale Aggiungono: “Ciò crea e rafforza uno scenario dirompente in cui sono in aumento conflitti violenti di vario tipo, come scontri armati interni, conflitti etnici, criminalità organizzata transnazionale e soprattutto minacce terroristiche”.