OpenAI, il creatore di ChatGPT, ha un valore di 86 miliardi di dollari e consente ai dipendenti di vendere azioni

Lo spin-off ha valutato OpenAI a 86 miliardi di dollari, un prezzo che ha portato la startup i Intelligenza Artificiale (AI) È uno dei più preziosi al mondo. Boom di capitali una società di venture capital che lo gestisce Josh Kushner sarà la società che condurrà l'operazione in questione, sebbene tale società e OpenAI abbiano rifiutato di commentare, secondo Bloomberg.

Tuttavia, la vendita delle azioni era prevista per l'anno scorso Ritardato dopo il licenziamento Dall'amministratore delegato, Sam Altmann A novembre. da allora, La società ha assunto nuovamente Altman È in procinto di nominare un nuovo consiglio di amministrazione.

Oltre all'offerta di acquisizione, OpenAI ha anche discusso di una nuova raccolta fondi che potrebbe portare la società ad una valutazione superiore a oltre 100 miliardi di dollari. Nel frattempo, Altman sta raccogliendo miliardi di dollari per aumentare l’offerta globale di chip per computer di prossima generazione.

chatgpt openAI.webp OpenAI è la società che ha creato ChatGPT.

Si verifica l'aumento di valore di OpenAI Più di un anno dopo, l'azienda ha entusiasmato il pubblico con il debutto del suo chatbot ChatGPT basato sull'intelligenza artificiale. Il lancio è stato scatenato La mania dell’intelligenza artificiale nella Silicon Valleydove giganti della tecnologia, investitori e startup competono per sviluppare tecnologia.

OpenAI è stato finora il leader, assicurando accordi per 13 miliardi di dollari Microsoft CorporationOltre al finanziamento da parte di altri investitori. All'inizio di questa settimana è stato introdotto OpenAI Sora, un generatore di testo in video in grado di produrre video cinematografici da messaggi di testo.

Come funziona Sora, la nuova AI di OpenAI?

“Sora è in grado di generare Scene complesse con Personalità multiple, Tipi specifici di movimento e dettagli fini del soggetto e dello sfondo. Gli sviluppatori di OpenAI hanno spiegato che il modello comprende non solo ciò che l'utente chiede, ma anche come funzionano le cose nel mondo reale.

Sora non è il primo tentativo Creare un motore generativo Che ho capito Crea scene animate. Tuttavia, finora tutti i tentativi sviluppati hanno lasciato molto a desiderare: l’intelligenza artificiale non è stata in grado di farlo Mantieni la coerenza tra le diverse immagini Che compongono la sequenza video.

Dalle mani sfigurate agli abiti scoloriti, i vari strumenti utilizzati nel mondo della fotografia non riescono a realizzare un prodotto realistico. Ma il rilascio di Sora promette di infrangere quel limite.

Anche se Sora potrebbe I propri fallimentiI progressi sono stati evidenti dal suo raggiungimento Scene molto più realistiche rispetto alla stragrande maggioranza degli strumenti E forse soprattutto, con A Un periodo di tempo più lungo, fino a un minuto. Spicca anche la buona precisione dei materiali generati dall'intelligenza artificiale, Equivalente a 1080p.

Il motore AI può creare scene animate 3D convincenti o fondere oggetti realistici con altri oggetti chiaramente generati da un computer. Se l'utente non entra nei più piccoli dettagli, il video praticamente non verrà riprodotto È indistinguibile dalla fotografia reale e apre un nuovo panorama di possibilità e sfide.