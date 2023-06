Opportunità di acquisto o ha già raggiunto il tetto massimo?

Vale la pena notare che la società ha presentato una settimana fa Il suo bilancio non ha soddisfatto le aspettative del mercato. per il secondo trimestre di quest’anno, Nio ha indicato volumi di consegna di 23.000 e 25.000 veicoli elettrici questo rappresenta a 8,2% rispetto all’anno precedente.

per quanto riguarda il tuo saldo, Analista Andres Ordonezspecificato nell’investimento: “Nio ha ancora molto terreno per stabilizzare il suo equilibrio. Lo squilibrio di consegna è uno dei fattori motivanti da guardare in futuro quando si determinano i punti di acquisto per investire nell’azienda., poiché è difficile considerare che Nio possa generare entrate per azione positiva se non mantiene un buon ritmo di consegne. Ritardi o complicazioni nel processo di produzione possono influire sulla soddisfazione del cliente e sulla reputazione dell’azienda”.