L’investimento impegnato da BBVA in fondi per l’innovazione ammonta a 600 milioni di euro

Carlos Torres Villa, Presidente del BBVA, ha chiuso la sesta edizione del Vertice aperto BBVA, l’appuntamento annuale per l’imprenditorialità, che ricorda l’impegno della banca per l’innovazione. BBVA raccoglie 600 milioni di dollari impegnati in vari fondi di capitale di rischio. L’obiettivo finale di questi investimenti è la promozione della decarbonizzazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità innovativa nei nostri mercati chiave. Entrambe le aree hanno un senso strategico per BBVA, per integrare nuove conoscenze nel gruppo e per supportare le aziende che vogliamo siano nostre clienti ”, ha sottolineato Torres Villa a conclusione dell’evento.

Più di 600 visitatori, startup e investitori Hanno partecipato al BBVA Open Summit, un evento sull’imprenditorialità che ho organizzato Scintilla BBVASi terrà quest’anno per la prima volta a Barcellona. Peio BelausteguigoitiaIl Country Director di BBVA in Spagna ha sottolineato il ruolo significativo svolto dalla Catalogna come calamita per investitori e imprenditori. La Catalogna concentra molti talenti e investimenti provenienti da start-up in tutto il mondo, sia a livello nazionale che internazionale. La cultura del territorio stessa per creare imprese e Preoccupazione per l’innovazione A favore di questa elezione”, ha confermato Belausteguigoitia.

Da parte sua, il presidente di BBVA ha confermato che l’entità è stata creata un anno fa Scintilla BBVAper essere la banca di queste nuove aziende innovative che ne hanno bisogno Prodotti, piani di finanziamento e rischi su misura per le vostre esigenze. “Siamo davvero una banca per gli imprenditori nel mondo di lingua spagnola”, ha detto Torres Villa, che lo ricorda. BBVA Spark ha già 600 clienti Distribuito tra Spagna, Messico e Colombia. “E molto presto sarà in Argentina”, ha aggiunto.

Inoltre, Torres Villa ha affermato che il BBVA lo era Un pioniere nell’investire in fondi per l’innovazione, un’attività che ha sviluppato per più di 10 anni, identificando presto il potenziale delle tendenze, come la digitalizzazione, per trasformare il settore finanziario. Tradizionalmente, il focus di questa attività è stato focalizzato sugli investimenti in il campo della tecnologia finanziariaattraverso Propel e altri investimenti come Sinovation, con un rendimento medio annuo del 20%.

Il presidente della BBVA Carlos Torres Villa ha parlato con gli imprenditori presenti al BBVA Open Summit.

Nell’ultimo anno e mezzo, la strategia di investimento del gruppo si è evoluta, portando ad ampliare e diversificare i propri mercati e settori, per posizionare la banca in aree a forte crescita come Rimozione del carbonio e il Imprenditoria innovativa nei mercati BBVA. Nello specifico, chi 600 milioni di investimenti in fondiPer questo nuovo tipo di investimento sono stati stanziati 100 milioni. Da un lato, la banca ha sottoscritto Impegni di investimento in otto fondi Per potenziare la transizione energetica di gestori come Fifth Wall, Hy24, Just Climate, Lowercarbon e SUMA. Questi fondi sono investiti in società che sviluppano tecnologie importanti per decarbonizzare il pianeta, come la cattura del carbonio, nonché in società che adottano soluzioni per decarbonizzare settori ad alta emissione su scala industriale, come energia, trasporti, acciaio, cemento, ecc. . Inoltre, BBVA ha firmato impegni di investimento in 10 scatole di carattere tecnologicodiviso tra la Spagna (Axon, essere in gradoScatola di estensione, Leadwind e Swanlab) e Messico (ALLVP, Angel Ventures, Cometa, DILA e NAZCA). Questi fondi investono nelle aziende più promettenti in settori come l’intelligenza artificiale, il software aziendale, la realtà virtuale, l’e-commerce, ecc. READ L'inflazione è un incubo del mercato, dove sarà nel 2023?

Peio Belausteguigoitia, “Country Director” di BBVA in Spagna, durante il suo intervento al BBVA Open Summit.

Durante il suo intervento, Peio Belausteguigoitia ha anche sottolineato l’impegno storico dell’entità per l’innovazione e l’imprenditorialità con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza al cliente. Il successo dell’app BBVA in Spagna e il lancio di BBVA Spark un anno fa sono stati esempi evidenziati dal capo dell’entità in Spagna. “Con questo modulo, BBVA mette a disposizione manager dedicati alle startup che parlano la loro stessa lingua e condividono le stesse preoccupazioni”, ha affermato Peio Belausteguitia. Tenere questo forum sull’innovazione a Barcellona è un segno del sostegno di BBVA all’ecosistema imprenditoriale in Catalogna. Quest’area concentra più della metà dei clienti di BBVA Spark in Spagna.