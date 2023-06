L’eccessiva regolamentazione sta uccidendo bitcoin e criptovaluta negli Stati Uniti.

La crescente ed eccessiva regolamentazione della criptovaluta negli Stati Uniti sta causando grande preoccupazione nel settore per la sua possibile fine e portando a una completa sfiducia degli investitori.

Negli ultimi anni, Gli Stati Uniti hanno assunto una posizione sempre più sfavorevole verso la criptovaluta, il che solleva la questione se il luogo di nascita di questo asset possa farlo scomparire del tutto.

L’amministrazione ha mostrato una grande opposizione alle risorse digitali e ha intensificato la regolamentazione e la supervisione del settore, il che ha portato ad azioni legali contro società crittografiche come Coinbase e Binance, che hanno creato un clima di incertezza tra gli investitori e Mette in discussione la stabilità delle criptovalute nel paese.

La Securities and Exchange Commission (SEC) è stata individuata come uno dei protagonisti di questa dura campagna. Alcuni critici accusano la SEC di attuare una strategia “regola per applicazione”. Cerca di migliorare la propria immagine e reputazione nell’arena politica.

“La gestione ha davvero uno scopo nel settore”afferma Andrew Dorje, amministratore delegato della divisione criptovaluta presso la società tecnologica Republic. L’incertezza normativa rende gli investimenti negli Stati Uniti più rischiosi.

Un momento determinante per la criptovaluta

Questi critici sostengono che La Fondazione non ha riconosciuto le differenze tra diverse aziende e progetti.

Nonostante l’incertezza sul fatto che queste misure normative possano sradicare completamente le criptovalute negli Stati Uniti, non si può negare che il mondo delle criptovalute abbia subito un cambiamento di 180 gradi negli ultimi tempi.

La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute È sceso di circa un terzo rispetto al suo picco e i volumi degli scambi sono diminuiti drasticamente. Questa situazione ha portato gli investitori a ritirare ingenti somme di denaro e molte banche statunitensi hanno limitato la loro collaborazione con le società legate a questo asset.

Questa crescente ostilità e azione normativa ha eroso un po’ di fiducia nel settore delle criptovalute negli Stati Uniti, lasciando gli investitori frustrati dalla mancanza di chiarezza nelle regole e nei regolamenti, nonché dalla mancanza di riconoscimento delle peculiarità della tecnologia blockchain e della criptovaluta.

“È stata un’esperienza molto frustrante”afferma Bart Stevens, managing partner di Blockchain Capital, una società di venture capital che ha investito in centinaia di società di criptovalute, alcune delle quali, secondo lui, hanno avuto difficoltà a trovare banche disposte a fare affari con loro. “Non c’è dubbio che sia in corso un’offensiva organizzativa”.

La criptovaluta è a un punto di svoltain cui le decisioni organizzative inferiori possono avere un impatto significativo sul loro futuro e decidere se scompariranno definitivamente o meno.