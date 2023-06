Ostacoli all’esercizio del diritto di riparare un’automobile negli Stati Uniti | Cablato

Ma l’industria automobilistica, e ora il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, afferma che dare un accesso più ampio alle informazioni sui veicoli è, di fatto, pericoloso. Nella causa intentata dalla Coalition for Automotive Innovation nel 2020, l’industria ha sostenuto che la legge del Massachusetts richiedeva loro di creare una piattaforma dati aperta troppo rapidamente, il che poneva rischi per la sicurezza.

I produttori potrebbero avere ragione a un certo punto, afferma Josh Siegel, professore associato di ingegneria presso la Michigan State University che studia la sicurezza delle auto connesse. La legge del Massachusetts ha concesso all’industria un anno per sviluppare una piattaforma di dati aperti, e questo potrebbe non essere stato il tempo sufficiente per progettare un sistema sicuro. “I sistemi di telemetria aperti poco installati possono consentire l’accesso e il controllo non autorizzati”, osserva.

Cosa accadrà alle riparazioni auto in Massachusetts?

Ma l’attuale posizione del governo federale è che i sistemi aperti non sono pericolosi solo se sono mal costruiti. Sostiene che sono intrinsecamente pericolosi e Siegel non crede che ciò sia vero. A suo avviso, è possibile per tutti, siano essi sostenitori del diritto alla riparazione, esperti di sicurezza dei veicoli e sicurezza informatica, nonché produttori, agire insieme. Costruire un sistema per la condivisione delle informazioni. Sottolinea che lo standard, progettato per tutti gli Stati Uniti e non solo per uno stato, deve essere “progettato tenendo conto delle esigenze del pubblico e dei produttori, tenendo presente la sicurezza fin dall’inizio”.

Oltre alle differenze legali e politiche, il conflitto tra il Massachusetts, l’industria automobilistica e il governo federale ha avuto bizzarre conseguenze pratiche nello stato. Nel 2021, Kia e Subaru hanno deciso di interrompere l’accesso ai loro sistemi di comunicazione per i nuovi acquirenti di modelli residenti nell’area. Le case automobilistiche hanno chiarito di aver adottato questa misura per evitare di infrangere la legge: hanno sostenuto che poiché la piattaforma di dati aperti richiesta da questo regolamento non esisteva ancora, l’unico modo per conformarsi era limitare completamente l’accesso ai loro sistemi di comunicazione.

Di conseguenza, gli acquirenti di auto del Massachusetts che investono nell’ultimo e più grande servizio Starlink di Subaru, che include l’assistenza stradale di emergenza e l’avvio remoto, o Kia Connect, che include il recupero del veicolo rubato e il controllo remoto dell’aria condizionata, non possono permetterselo.

La situazione ha frustrato i proprietari di Subaru e Kia nello stato e non sembra che la situazione cambierà presto. La lettera di questa settimana dell’NHTSA ha avvertito le case automobilistiche di non seguire la strada di Subaru e Kia e disabilitare i loro sistemi telematici in Massachusetts, citando caratteristiche di sicurezza che “potrebbero facilitare una migliore risposta di emergenza in caso di incidente”. Ma in una dichiarazione, il portavoce della Subaru Dominic Infante ha detto che la casa automobilistica non ha cambiato posizione. “Il rispetto della legge sui dati del Massachusetts è impossibile per qualsiasi casa automobilistica”, aggiunge. “Subaru rimane impegnata nella scelta del consumatore quando si tratta di riparazione del veicolo.”

Un portavoce di Kia ha rifiutato di commentare, riferendosi a Wired al suo gruppo commerciale, l’Alliance for Automotive Innovations, che ha rifiutato di commentare le cause in corso. Ora tutti aspetteranno che un giudice del Massachusetts abbia l’ultima parola sulla legge statale approvata dagli elettori e sul futuro della riforma automobilistica nel Massachusetts, negli Stati Uniti e oltre.

L’articolo è stato originariamente pubblicato in Cablato. Adattato da André Osornio.