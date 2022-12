Papa Francesco chiede la pace in Ucraina e in altri paesi dilaniati dalla guerra

il Papa Francesco Martedì ha chiesto la pace per tutte le popolazioni martoriate dalle guerre, compresa l’Ucraina, durante il suo messaggio in occasione della preghiera degli “angeli” a Festa di Santo Stefano.

disse Francis, sporgendosi da una finestra Palazzo Habré davanti a migliaia di persone che si sono riuniti in Piazza San Pietro.

Francesco ha notato le tante bandiere ucraine sulla piazza e ha ripetuto il suo appello alla pace per “questo popolo martirizzato”.

Durante il messaggio degli angeli, ha sottolineato il papa, ricordando che è considerato Santo Stefano Il primo martire cristiano che “i martiri ai nostri giorni sono tanti, anche più che nei primi tempi”, e ha chiesto preghiere “per quei fratelli e sorelle perseguitati”.

Allo stesso modo, ha esortato sempre al “perdono” e ha aggiunto che “in questi giorni in cui possiamo trovarci, tra tanti altri, alcune persone con cui non andavamo d’accordo, con cui abbiamo fatto del male, con cui non abbiamo mai ricucito il nostro rapporto” e quindi “chiedi un cuore capace di perdono.””.

Fonte: EFE