Paper Mario: The Millennial Door è già stato valutato dall'ESRB

Abbiamo già notizie su questo nuovo titolo per Nintendo Switch. Ricordate, è stato annunciato nell'ultimo Nintendo Direct. Secondo quanto condiviso, Paper Mario: The Millennial Door arriverà nel 2024 su Nintendo Switch.

Ora, dopo aver conosciuto frame rate, risoluzione e ulteriori dettagli sulla console, è stato confermato che il gioco è stato effettivamente classificato in base all'età da CERS. È stato condiviso che il gioco di ruolo a turni si è classificato in Brasile e Corea in ottobre, e ora lo stesso è successo in Nord America, suggerendo che tutto sta andando secondo i piani. Tutto indica che non ci saranno ritardi e verrà lanciato l'anno prossimo come previsto. Il remake è stato classificato E for All dall'Entertainment Software Rating Board (ESRB).

Sai già che questo gioco per Nintendo GameCube ritorna con una grafica migliorata. Inoltre, gli utenti si uniranno a Mario e ai suoi amici in questo gioco di ruolo di azione e avventura per scoprire il leggendario tesoro nascosto nell'antica porta. Mario riuscirà a fare un buon lavoro o cederà alla pressione e finirà per provocare… il caos? Paper Mario: Porta del Millennio Arriverà su Nintendo Switch nel 2024.

Nel frattempo, cosa ne pensate di questo annuncio? Ve lo leggiamo nei commenti!

Fontana.