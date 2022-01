Perù vs. Panama: Riepilogo partita – Calcio Internazionale – Sport

con alcuni titoli,

Il Perù ha pareggiato 1-1 con il Panama nell’amichevole svoltasi domenica a Lima, senza tifosi a causa della terza ondata di Covid, che ha servito le due squadre in preparazione al proseguimento delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022.

E la squadra Inca, che si prepara alle prossime due date delle qualificazioni sudamericane, ha aperto le marcature con un gol di Alex Valera al minuto 37. Panama pareggia con un gol di Abdullah Ayarza, il punteggio di 71.

Giovedì,

Il Perù giocherà un’altra amichevole con la Giamaica nella capitale peruviana. “Queste partite ci aiutano a conoscerci bene per quello che accadrà nei turni di qualificazione”, ha detto Valera dopo la partita.

Nelle prossime due date di qualificazione, il Perù visiterà la Colombia a Barranquilla il 28 gennaio e ospiterà l’Ecuador il 1 febbraio. Panama, guidata da Thomas Christiansen, si prepara a visitare il Costa Rica il 27 gennaio per partecipare agli otto anni di qualificazione CONCACAF.

Temporaneamente forte, il canalera occupa il quarto posto in classifica (14 unità), dando diritto ai playoff. Intanto la squadra Inca ha 17 punti e ha diritto anche ai playoff adesso con il suo quinto posto, dietro la Colombia, che ha lo stesso numero di unità ma con una migliore differenza reti.

Approfitta degli errori

E il Perù è rimasto senza i suoi protagonisti sin dall’inizio della partita, alla ricerca della sua prima vittoria quest’anno allo Stadio Nazionale, che sembrava non avere tifosi sugli spalti a causa dell’epidemia.

I peruviani hanno giocato con la maglia del sostituto. Con Valera come unico attaccante e centrocampista Andy Polo, hanno messo sotto pressione la squadra del “Canalero”. Con rapidi contropiedi dei suoi giocatori, Panama ha cercato di bloccare il gol peruviano Pedro Galeese.

All’età di 11 anni, solo l’attaccante Jose Fajardo ha perso contro il portiere Galeese l’occasione più chiara per segnare. Il portiere locale ha coperto bene il suo gol ed ha evitato il primo gol del Panama in una partita di singolare con Fajardo.

Dopo la prima metà del primo tempo, la squadra panamense è cresciuta nelle partite con Fajardo, l’attaccante Alberto Quintero e il centrocampista Abdelilah Ayarza. A 37 anni, Valera apre le marcature con un potente sinistro 1-0 dopo aver approfittato di un rimbalzo del portiere Orlando Mosquera.

Il gol è nato dopo una prestazione offensiva giocata dal centrocampista argentino-peruviano Horacio Calcatera. Dopo il gol a loro favore, la squadra peruviana, in buone combinazioni di gioco di squadra, ha attaccato per segnare ancora, ma ha trovato una difesa avversaria in stallo.

La lotteria è arrivata

Nella ripresa, la squadra panamense guidata da Thomas Christiansen ha premuto l’acceleratore per pareggiare. Dopo il 68, l’allenatore argentino Ricardo Gareca ha apportato due modifiche per rafforzare il centrocampo della sua squadra e siglare la partita. Ma Panama, con tiri dall’aria e palloni bloccati, cercava la parità in scherma. Al 71′ Ayarza con un tiro dalla sinistra pareggia 1-1 dopo aver approfittato di un errore della difesa locale. Il tiro trapela dal palo destro del portiere Galizi.

“Il Panama è venuto per fare il suo lavoro”, ha detto Ayarza. “Grazie a Dio, ci hai vinto”. Con un pareggio, la squadra peruviana ha cercato di battere il punteggio, ma la squadra ospite non ha perso il gol.

