Piccolo e gratificante film “CODA”, pronto ad armonizzarsi con gli Oscar 2022

Quando è apparso nel gennaio dello scorso anno al Sundance’kuda‘, un remake del film francese The Bélier Family, incentrato sulla storia della figlia udente di genitori sordi, e l’accoglienza è stata più che calorosa. Le critiche sono state immediatamente mosse a quello che negli Stati Uniti viene chiamato “crowd-pleasing” e una raffica di riconoscimenti, incluso il premio generale, è caduto su di esso. Tuttavia, quello che si sarebbe rivelato più importante è arrivato solo due giorni dopo la prima: + AppleTV Ha visto un potenziale più che dolce per il pubblico e ha pagato $ 25 milioni per una produzione da $ 10.

Ora, la passerella e il film, un abbraccio a causa Netflix e basato su ‘potere del caneIl più grande premio di Hollywood che ‘live’ cerca da anni come conferma del suo ruolo fondamentale nel modo di fare e vedere il cinema oggi: Oscar per il miglior film.

Grazie ai premi dei sindacati di produttori, attori e sceneggiatori oltre ad altri come i BAFTA, ma anche in parte a causa di un sistema di votazione preferenziale che decide l’Oscar più importante tra i dieci candidati, tutto sembra pronto per “CODA” ( la cui squadra è stata invitata alla Casa Bianca martedì ed è stata accolta nello Studio Ovale dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden) dopo aver suonato domenica in 94° Academy Awards a Hollywood.

Sarebbe, come ha scritto il Los Angeles Times, il trionfo di “un film che ti fa stare bene in un’epoca in cui ti senti male; sia perché La guerra in Ucraina o anni dopo pandemia. Verrà a spese del lavoro Jane Campionun Uno sguardo approfondito alla tossicità maschile Il tipo occidentale si espande e questo È iniziato come un favorito con 12 nomination (di fronte ai tre da “CODA”).

per la Nuova Zelanda, La prima regista donna è stata nominata due volteAlmeno otterrà consolazione per questo La migliore statua di tendenza È una conclusione scontata. Resta da vedere quale peso potrebbe avere nella votazione, che si è conclusa martedì, commento sfortunato che ha fatto quando ha ricevuto un premio Critics Choice. Ha minimizzato i risultati nel tennis di Venus e Serena Williams notando che ha avuto difficoltà a competere negli uomini.

Dubbi e polemiche

CODA ha già ottenuto che l’Accademia di Hollywood, che per la prima volta aggiungerà alla trasmissione l’opzione che i sordi possono vedere interamente nella lingua dei segni, possa mostrare un’immagine dei progressi nel campo dell’incorporamento. Il suo duello con un’opera così disparata come “Il potere del cane”, che ha anche una sceneggiatura adattata e un cast di supporto, aggiunge emozione a un’uscita, anche se alcuni premi sono dati per scontati (come il cast di Troy Kotsur in questa categoria da ” CODA” o quello da Ariana Debos, per “West Side Story”), potrebbero esserci sorprese in molte delle categorie aperte (sebbene anche Will Smith di ‘Metodo WilliamsJessica ChastainGli occhi di Tami Faye‘Sembra come Preferito Partire senza figurine Javier Bardem e Penelope Cruz).

Niente di tutto ciò è male per la Fondazione o per gli Oscar, che tornano circondati dai loro controversia per loro Esperimenti per cercare di trattenere le masseIdee che vanno oltre la chiamataCreazione di contenuti“Influencer” in alleanza con Meta (Facebook e Instagram) o Riprende dopo tre anni di personalitàche questa volta ha formato tre comici: Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall.

La furia più grande è stata scatenata da una decisione Otto dei 23 premi rimossi dalla trasmissione in diretta: I tre sono in categorie film corto (Nell’animazione della rivalità Alberto Melgo) e quelli di Montaggio e colonna sonora (Insieme a Alberto Iglesias), Scenografia, suono, trucco e capelli. Saranno consegnati nell’ora che precede la festa televisiva e anche se saranno inclusi nel concerto in seguito su “clips & rdquor; di queste consegne e che gli ospiti siano incoraggiati a venire un’ora prima (il che garantisce anche Disordine sul tradizionale tappeto rosso), poche persone capiscono che è stato portato nelle categorie vitali e candidati a fare un film per essere “cittadini di seconda classe& rdquo;. Lo hanno denunciato 70 firmatari di una lettera aperta, tra cui pesi massimi del cinema come Guillermo del Toro, James Cameron, Vittorio Storaro o John Williams.

La mancanza di comprensione prima della decisione è ancora maggiore perché i produttori hanno trovato il tempo e lo spazio per inserire nel concerto Due premi votati online: Uno è I momenti più emozionanti Ciò ha provocato spettatori di film, nessun film mai. Un altro è il titolo preferito di quest’anno, che è un modo sottile per includere finalmente il premio Film più popolare Hanno provato a lanciarlo nel 2018 e si sono tirati fuori per le polemiche generate dall’idea (e poi hanno anche minacciato di assegnare diversi premi durante gli annunci).

Ucraina

I produttori e l’accademia continuano a difendere la loro decisione e chiedono un voto di fiducia per una cerimonia che si aggiunge alle sue sfide non solo per continuare ad affrontare pandemia (Insieme a Protocolli avanzati dopo le infezioni nei BAFTA) ma per dedicarsi a feste e glamour in un momento come il presente, con guerra aperta in europa.

È già stato annunciato che il conflitto in Ucraina sarà riconosciuto durante la cerimonia. Il ruolo potrebbe spettare a Mila Kunis, l’attrice nata in Ucraina con cui ho parlato di recente Volodymyr ZelenskDopo che lei e Ashton Kutcher hanno raccolto 35 milioni di dollari per i rifugiati. E fluttua nell’aria la possibilità che lo stesso presidente ucraino intervenga, cosa già sollevata da Schumer. “Non dovresti presumere che abbiamo ancora annunciato l’ospite per il miglior film”, hanno detto vagamente i produttori durante la conferenza stampa di giovedì.