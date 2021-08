Più di 1.290 morti e 5.700 feriti hanno lasciato il terremoto che ha scosso Haiti

Haitiani residenti in aree colpite da Terremoto di magnitudo 7.2 Hanno passato la notte all’aperto, temendo le nuove scosse di assestamentoQuella diffusasi da sabato scorso, ha esacerbato la situazione e fatto crollare le case rimaste in piedi.

Questa domenica, mentre la tempesta tropicale Grace avanzava attraverso i Caraibi verso quell’isola, i soccorritori hanno avanzato la loro ricerca di sopravvissuti contro il tempo.

Nel pomeriggio le autorità di protezione civile hanno aggiornato il numero delle vittime: Almeno 1.297 sono stati uccisi, 5.700 sono rimasti feriti e migliaia di case sono state distrutte dal terremoto, che ha sollevato i timori di un forte terremoto di magnitudo simile Che ha lasciato nel 2010 300.000 morti.

La regione meridionale, a cui appartiene Los Cayos, è stata la più colpita, con 160 persone uccise, mentre 100 sono morte a Grand Anse, 42 a Niepce e due nel nord-ovest. Sabato il primo ministro Ariel Henry ha sorvolato tre aree duramente colpite in elicottero Ha dichiarato lo stato di emergenza in quelle quattro regioni per accelerare i mezzi e facilitare i soccorsi.

Henry è alla guida del governo dal mese scorso, dopo che Haiti ha attraversato un altro doloroso capitolo di molti eventi nella storia recente, quando il presidente Jovenel Moise è stato ucciso il 7 luglio da un gruppo di assassini, per lo più mercenari. .

(Con informazioni da EFE e Reuters)