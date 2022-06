MOSCA, 2 giugno – Anton Kobyakov, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, ha riferito giovedì che rappresentanti di oltre 115 paesi e regioni hanno confermato la loro partecipazione alla 25a sessione. Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPEF).

Il Segretario Esecutivo del Comitato Organizzatore dell’evento, che si svolgerà dal 15 al 18 giugno, ha sottolineato che questa ampia partecipazione dimostra che dopo un quarto di secolo dalla sua nascita, il Forum costituisce una piattaforma di business tanto necessaria in tutto il mondo, Riferito Prinsa. Latina.

Ha sottolineato che l’incontro in un’importante città costiera russa è diventato uno spazio ideale per affrontare le questioni internazionali e stabilire relazioni di cooperazione in un ambiente globale in rapida evoluzione.

Il tema principale del forum di quest’anno sarà Il Nuovo Mondo, Nuove Opportunità, e il principale programma di business è suddiviso in quattro temi tematici incentrati sull’economia globale e russa, l’agenda sociale e tecnologica e lo sviluppo del potenziale umano.

Secondo Roscongress, responsabile della logistica dello Spief, anche il primo. A giugno hanno confermato la loro presenza oltre 2.700 uomini d’affari e più di mille di loro erano capi d’azienda.

Ha sottolineato che “grazie al solido programma imprenditoriale, i partecipanti potranno conoscere nuove opportunità e prospettive che si stanno aprendo nel campo della cooperazione internazionale che non sono ancora del tutto chiare”.