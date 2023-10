Più di 210.000 persone si godono Espacio Ziti durante le celebrazioni del Pilar 2023

L’ampio cartellone dell’Espacio Zity 2023 per i Festival del Pilar ha stabilito un nuovo record di presenze, con oltre 210.000 persone presenti, di cui 14.500 hanno assistito al concerto di Quevedo. Tutti i biglietti erano esauriti mesi prima dell’inizio del festival e Cinque dei nove giorni in cui ho potuto appendere un cartello “No Tickets”.Inoltre, i biglietti notturni vengono venduti quasi tutti i giorni.

Quevedo, Melendi, Lola Índigo, Global Music, Vetusta Morla e I Love Reggaeton sono esauriti.Altri, come Maka, stavano per appendere lo striscione “completo”.

In questa edizione del 2023, Zity Ha battuto i record di presenzeDiventare il palcoscenico più importante della capitale aragonese.

Il concerto più importante del Festival del Pilar è stato il concerto di Quevedo, che ha scatenato la follia all’Espacio Zity davanti a più di 14.500 persone. Inoltre, l’inizio del tour di Melendy, un omaggio ai suoi 20 anni di carriera, o l’impressionante “spettacolo” di Lola Índigo sono stati tra i momenti da ricordare di questa edizione.

Una delle grandi novità dell’anno è la commedia petrolifera, ha avuto anche successo. Su questo palco comico, creando un pubblico gremito, si sono esibiti i leggendari Faemino e Cansado, e altri comici come Ignatius Farray o Juan Ibáñez di El Hormiguero, che hanno allietato l’ora del vino per tutti i presenti.

In questa edizione Endesa ha collaborato con… Sponsor sostenibile di Espacio ZityRafforzando così il proprio impegno per l’ambiente. Sono state implementate diverse misure come l’utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile al 100%, coprendo una quota pari a circa il 70% del fabbisogno totale dell’evento, l’uso di occhiali riutilizzabili o la promozione della mobilità sostenibile con tram ed elettricità. Navetta dell’autobus.