più licenziamenti negli unicorni latini; Tra gli highlights della Technology Week

linea bloomberg – Su quale linea si sono mossi i campioni della tecnologia e della finanza negli ultimi 7 giorni? Benvenuti alla nostra carrellata settimanale delle migliori startup e tecnologia in America Latina e nel mondo.

Questa settimana la Unicorn Wildlife del Brasile e la Betso del Messico hanno licenziato rispettivamente il 20% e il 25% dei loro dipendenti. Il motivo del licenziamento è Tagliare le spese per ottenere più liquidità in un anno di riassestamento globale nell’ecosistema delle startup.

L’America Latina ha subito gli effetti di una siccità del capitale di rischio, che ha visto un minor numero di giri di capitale rispetto allo scorso anno e tagli del personale, in particolare nelle startup con un valore superiore a 1 miliardo di dollari.

Il Wildlife da 3.000 milioni di dollari, che aspira ad essere come il Tencent cinese, taglierà il 20% della sua forza lavoro Per affrontare il difficile scenario economico per le società tecnologiche a causa degli alti tassi di interesse, persone che hanno familiarità con la questione hanno detto a Bloomberg Línea. Anche se quelle persone hanno detto che i licenziamenti non erano dovuti ai contanti, perché la società aveva abbastanza soldi per durare otto anni.

In Messico, l’exchange di criptovalute Bitso ha tagliato il 25% della sua forza lavoro. In una dichiarazione, l’unicorno da 2,2 miliardi di dollari ha dichiarato: “Come tutte le aziende, valutiamo regolarmente i nostri professionisti aziendali e apportiamo gli opportuni adeguamenti strutturali”.

Questo è il secondo taglio di Bitso nel 2022. I primi licenziamenti di massa sono stati a maggio, quando l’exchange di criptovalute ha licenziato 80 persone in Messico, l’unico mercato colpito in quell’occasione. Questo secondo licenziamento arriva dopo il crollo dell’exchange di criptovalute FTX, che ha causato effetti a catena all’interno del settore.

Ecco come si muove la linea del capitale di rischio

Secondo il rapporto, le startup che si muovono all’interno delle tecnologie sanitarie, note come healthtech, hanno aumentato i loro finanziamenti a un ritmo più rapido rispetto ad altri settori, come fintech, SaaS o proptech. Rapporto tecnico LatAm Realizzato da latitudine.

Le società di tecnologia sanitaria latinoamericana hanno aumentato il loro finanziamento annuale del 4.700% nel 2021Rispetto alla crescita complessiva dell’ecosistema delle startup, che nello stesso periodo è stata del 1.800%, secondo Latitude, una piattaforma tecnologica che fornisce soluzioni e sviluppa infrastrutture per supportare gli imprenditori in America Latina.

Lo studio afferma che le startup latinoamericane stanno trovando opportunità perché il sistema sanitario latinoamericano è inefficiente, dato lo scarso accesso della popolazione ai bisogni di base e la bassa spesa sanitaria pro capite.

Anche la quantità di capitale raccolto in America Latina per le nuove società SaaS (Software as a Service) è cresciuta in modo significativo, secondo Latitude.

I finanziamenti SaaS VC sono cresciuti del 100% tra il 2013 e il 2021 e solo tra il 2020 e il 2021 sono cresciuti di sette volte. I tour stanno diventando più grandi, passando da $ 3 milioni nel 2013 a $ 500 milioni nel 2021.

Linea di marcatura…

Uber, Didi e Cabify sfrutteranno lo spazio che Beat ha lasciato con la sua partenza dall’America Latina, l’app che ha aperto la strada alla mobilità elettrica, per accrescere la sua presenza in un settore che sta iniziando a guadagnare importanza.

Beat ha lanciato il suo servizio elettrico con le auto Tesla in Messico nell’ottobre 2020. Nel 2021 ha esteso il servizio alla Colombia e nell’agosto 2022 al Cile, dove ha iniziato con una flotta di 120 veicoli completamente elettrici a zero emissioni di CO2.

In tutti e tre i paesi, Beat ha aperto la strada alla democratizzazione della mobilità elettrica, dal momento che il prezzo di una corsa in un veicolo elettrico è stato dal 20% al 30% in meno rispetto al prezzo premium per i consumatori, ha dichiarato la società a Bloomberg Linea, in una risposta scritta ad agosto .

Uber sta già approfittando di questo spazio, con un’alleanza con la startup Vemo che le fornirà i veicoli per continuare il suo piano pilota iniziato pochi mesi fa a Città del Messico. Anche Cabify e Didi hanno i loro piani che non devono essere lasciati indietro, in particolare Didi, che vanta di avere la più grande flotta di veicoli elettrici al mondo a disposizione degli utenti dei suoi servizi di mobilità.

Altro dal mondo della tecnologia questa settimana:

🪙 Santander sta entrando e investendo nel mondo del venture capital La fintech cilena Destácame, che ha chiuso la Serie B.

👵🏻 FinTech cilena Fintual ha iniziato a offrire un piano pensionistico personale in Messico Per le persone che non hanno accesso al sistema pensionistico.

💵 questa settimana Startup in fase iniziale che hanno raccolto capitale di avviamento Sono in settori come fintech, plant-based, education tech e climatech.

💃🏻 La Spagna sta conquistando un posto nell’ecosistema delle startup europee, Come fai a fare questo?

Leggi anche la nostra sezione sulle startup in inglese. Questa settimana mette in evidenza la storia di come Factorial, il nuovo rinoceronte spagnolo, sta guardando l’America Latina, in particolare Brasile e Messico: L’ultimo unicorno spagnolo sta spostando la sua attenzione sull’America Latina

Questo è stato il più rilevante della settimana e vi aspettiamo nel prossimo riepilogo con i migliori eventi.