Problemi con l’attivazione di Windows 11? Non sei solo, Microsoft sta indagando sul problema Stile di vita

Microsoft Nuovo è in fase di indagine Problema di attivazione Che colpisce i computer con finestre11 (E la versione precedente del suo sviluppo). Questo problema sembra essere apparso il mese scorso dopo che la società ha rilasciato un aggiornamento per chiudere una lacuna che consentiva agli utenti di Windows 7, 8 e 8.1 di eseguire l’aggiornamento a Windows 10 e 11 gratuitamente.

Tuttavia, secondo i rapporti emersi, la patch rilasciata è in fase di creazione fallimento In diversi utenti affermano di aver utilizzato il metodo per migrare legittimamente alle versioni successive. Sembra quindi che ciò che ha fatto Microsoft non abbia trovato la soluzione che cercava.

Problemi che si verificano in Windows 11

Gli interessati affermano che il problema riguarda le installazioni di Windows 10/11 che sono state legittimamente attivate con codici Product Key di versioni precedenti, come parte di un’offerta di aggiornamento gratuito di Microsoft. Tuttavia, dopo una patch rilasciata dall’azienda di Redmond il mese scorso, Alcune di queste installazioni dovrebbero essere disabilitate se cambi qualche componente hardware sul tuo computer o aggiorni il BIOS..

Il problema è stato confermato Di Tom Warren, redattore senior di The Verge, ha riferito che anche i suoi PC di prova hanno iniziato a funzionare male dopo aver cambiato la scheda madre, costringendolo ad acquistare una nuova licenza di Windows 11 per continuare a utilizzare il computer. A proposito, almeno un utente Windows ha presentato un reclamo alla FTC dopo che l’installazione di Windows 10 è stata disabilitata a seguito di una modifica hardware, quindi l’indignazione è importante.

Dato il numero di persone che hanno problemi con l’attivazione, Microsoft ha finalmente risolto il problema Ho preso atto del problema E sta lavorando per risolverlo. In una dichiarazione a The Verge, Bill Boubonas, senior product manager per Windows, ha dichiarato: “Microsoft è a conoscenza delle segnalazioni di questi clienti e le sta esaminandoHa inoltre consigliato agli utenti interessati di contattare il supporto tecnico.

Cose da considerare riguardo a questo problema

Alcuni utenti Indica Quel supporto tecnico si rifiutava di assistere gli utenti interessati. Daniel Mittleman, che ha presentato il reclamo alla FTC, afferma che il supporto Microsoft si è rifiutato di fare qualsiasi cosa per risolvere i suoi problemi di attivazione poiché la sua licenza di Windows 10 è stata aggiornata da Windows 7. Questo nonostante il fatto che il personale di supporto abbia riconosciuto che la modifica dei componenti hardware non lo avrebbe fatto. non provoca danni. Viola i termini di licenza di Windows.

Fino a quando Microsoft non ha lanciato la patch il mese scorso, gli utenti di Windows 7, 8 e 8.1 potevano eseguire l’aggiornamento a Windows 11 gratuitamente semplicemente utilizzando la chiave di attivazione per il sistema operativo precedente. Tuttavia, l’aggiornamento ha colmato questa lacuna, e la società ha notato che l’offerta ufficiale di aggiornamento gratuito è scaduta a luglio 2016. Sebbene la società abbia promesso che i dispositivi aggiornati con questo programma rimarranno abilitati, sembra che Ci sono difficoltà Perché ciò avvenga (l’azienda nordamericana dovrebbe quindi agire rapidamente).