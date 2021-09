Progetti culturali per un tour in Italia questo autunno

L’autunno è un angolo e la migliore medicina per combattere la stanchezza per tornare alla normalità Quale sarà la nostra prossima trama. Goditi qualche giorno disconnesso, viaggiando e scoprendo nuovi eccitanti posti.

Le opzioni sono infinite Ma alcuni, come l’Italia, hanno vinto. Culla del Rinascimento e del Barocco, le sue città monumentali, la sua gastronomia e la sua breve distanza ne fanno un’ottima scelta per le vacanze autunnali, inoltre, quest’anno possiamo godere di un’agenda culturale ricca di eventi commemorativi e celebrazioni. Si celebra l’anno “Boot of Europe”.

Sulle tracce di Donte Aligeri

Conosciuto come il ‘Padre della Lingua Italiana’, uno dei più importanti pensatori e scrittori del Rinascimento, celebra l’intera storia della letteratura occidentale. L’Italia ricorda 700° anniversario di Donte E le città che sono state teatro della sua vita indosseranno gli abiti migliori per la cerimonia. Mostre, concerti e convegni sull’immagine dell’autore della ‘Divina Commedia’ occupano l’agenda culturale. FirenzeLa città dove è nato Ravenna, Visse durante i suoi anni di esilio e morì nel 1321. Ma queste città da sole non rendono omaggio al famoso poeta. RomaDal 5 ottobre al gennaio 2022 si svolgerà “Inferno”, una mostra che si preannuncia un evento e coordinerà la vita e l’opera del celebre pensatore e scrittore.

Birmania. (otturatore)

Altri eventi speciali

Una delle stelle della corona, e “Asuro” non dovrebbe mancare ai viaggiatori che visitano il paese Birmania. Sono gli ultimi due anni ‘Capitale della Cultura Italiana’Rimane un luogo con agende culturali molto interessanti fino alla fine del 2021. Incontra arte, danza, letteratura, musica o gastronomia lì Culla di Verdi e Formigiano. Conosciuta come una delle città universitarie più vivaci d’Europa, la bellissima città presenta anche un’architettura medievale.

E nel 2022 sarà tolto a questa “capitale culturale” ProcidaIl Comune insulare del Golfo di Napoli, sotto il motto di “Isola Isolata”, sta diventando un’altra meta imprescindibile per gli amanti della “Dolce Vita”. L’isola di Prasida attira l’attenzione Ho fotografato più volte case di colore E il suo patrimonio e la ricchezza gastronomica: in esso puoi trovare il Palazzo de Avalos e Terra Murada, la città di Marina Grande, la Coricella o le sue imponenti spiagge e baie.

Venezia. (otturatore)

Un altro posto che vale la pena visitare quest’anno Venezia. La Città del Canale, il Vetro di Murano e le strade e i luoghi più belli del mondo meritano una visita in qualsiasi momento. Ma da quest’anno c’è di più Festeggia 1600 anni di fondazioneLa prima pietra della chiesa più antica di Venezia fu posata nel 421 dC da San Giacomo de Rialdo. A tal fine il Comune di Venezia ha costituito il Gruppo Venezia 1600. Italia nel mondo.

Ultimo ma non meno importante, non dimenticare di visitare Milano. Dopo Tokyo, la prossima città Sede delle Olimpiadi invernali 2026 Questa sarà la città lombarda. Così, il momento eccezionale per visitare lo Stato di San Siro, che quest’anno ospita il Villaggio Olimpico e la Cerimonia di Apertura, diventerà il fulcro della città piena di atleti e cittadini del mondo.

montagne dolomitiche. (otturatore)

Per le prove outdoor, devi viaggiare nel cuore delle Dolomiti: Cardina de Ampesso, Un posto bellissimo non solo per deliziare gli amanti degli sport invernali, ma adatto anche per altri periodi dell’anno. Offerte sullo schermo 300 chilometri di strade, Tanti i programmi di viaggio che permettono di raggiungere o allenarsi per le vette più emozionanti come il golf, l’equitazione o la mountain bike. Entrambe le città sono l’ideale per i viaggiatori in cerca di moda italiana, arte e negozi di antiquariato.

Se vuoi divertirti in tutta sicurezza in tutti gli angoli d’Italia, con ottimi piani di viaggio e compagnie di prima classe Viaggio El Cord Italiano Scoprirai l’Italia ricca di eventi, attività, storia e cultura.