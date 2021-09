Uno squalo ‘in via di estinzione’ in pericolo sorprende in Italia per aver catturato un porcellino d’India

A prima vista può sembrare una faccia strana (a un pesce). Se in molte zone fosse conosciuto come cavia, maialino, maiale o maiale, sarebbe qualcosa.

Da un punto di vista molto serio, The Oxynodus centrina Uno squalo (pesce squaliforme della famiglia Axinodidae) è internazionalmente classificato come specie “vulnerabile” (Lista Rossa IUCN) Ed è particolarmente tutelato da varie normative nel Mediterraneo.

Un modello di cavia (‘Axinodus centrina’ ‘che giace morto nelle acque dell’Isola d’Elba.

La popolazione di questa specie si estende dalla costa norvegese al Sud Africa nell’Atlantico, ma si sa poco del loro numero ed evoluzione negli ultimi anni.

Dopotutto, l’apparizione di una di queste cavie – una cattura volontaria o un incontro accidentale – fa sempre notizia.

Il modello individuato è lungo circa un metro. App Isola d’Elba / Facebook

Il caso più recente, con la sorpresa svelata nei giorni scorsi sui social in Italia, è la comparsa dei corpi senza vita di questi piccoli squali nelle acque dell’Isola d’Elba e Brutto (Qualifica utilizzata in alcuni ambienti marini italiani, secondo i media regionali).

Toscana Media News Questa settimana ha recuperato rapporti da Yuri Diberto, il proprietario dell’Acquario dell’Elba, secondo il quale la cavia era un pesce relativamente frequente nelle acque vicino a quest’isola italiana. Secondo questo esperto, di solito non viene chiamato maiale o cavia per via della sua faccia perché emette una specie di ringhio quando esce dall’acqua.





“Nelle acque dell’arcipelago toscano, ricco di biodiversità, non è raro trovare questo pesce, e posso tranquillamente dire che ricevo spesso segnalazioni di carne di maiale in via di estinzione. Reti da pesca locali.

Le foto del piccolo esemplare morto sono state pubblicate sulla pagina Applicazione Facebook dell’Isola d’ElbaTuttavia, hanno fatto centinaia di commenti perché guardando le immagini molti utenti pensavano che il pesce fosse “catturato” e in effetti era solo senza vita dal mare.

Secondo gli autori delle immagini, il modello dell’isola d’Elba è morto quando è stato scoperto. App Isola d’Elba / Facebook

Porcellino d’India (Oxynodus centrina) Squaliforme, genere di oxynodidae con corpo denso e sezione pressoché triangolare; Schiena prominente e testa piccola e piatta.

In questa specie la bocca è ovale e di piccole dimensioni, con mascelle disposte su più file. Il suo colore è grigio scuro o marrone con macchie nere, variabili a seconda di dove vive, e presenta due pinne dorsali con pungiglioni separati, quasi ricoperte dalla pelle delle pinne. Di solito non supera i 150 cm di lunghezza.

È un animale marino come il Mar Mediterraneo (non presente nel Mar Nero) e l’Atlantico orientale dalla costa norvegese al Sud Africa.

Si trova principalmente nei coralli e nelle paludi a profondità da 100 a 200 m, sebbene siano registrati fino a 800 m di profondità.

Questa è di solito una sorta di abitudine solitaria di nuoto lento. È ovoviviparo. La fecondazione avviene a gennaio e i pulcini nascono circa tre mesi dopo.