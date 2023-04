Promuovere la trasformazione del sistema educativo nei Caraibi

Il direttore generale dell’OECS Didakus Jules ha chiesto maggiore autonomia per gli insegnanti e responsabilizzazione dei genitori all’apertura dell’evento che ha presentato nuove strategie in materia di innovazione e governance come pilastri fondamentali della rivoluzione dell’istruzione.

L’esperto citato dal portale Antigua Observer ha affermato che la domanda di competenze del 21° secolo e la necessità di sviluppare un quadro di studenti con nuove competenze digitali indipendenti ha stimolato una visione globale e radicale dell’istruzione primaria nella nostra regione.

L’empowerment dei giovani è una questione trasversale nell’attuazione del Piano strategico dell’UNHCR; Ha sottolineato che negli ultimi cinque anni le voci dei giovani sono state una caratteristica importante di questo consiglio perché sono all’avanguardia delle nuove tecnologie e la regione dovrebbe capitalizzare queste capacità.

Da parte sua, il capo dell’istruzione di Antigua e Barbuda, Daryl Mathew, ha esortato il CARICOM a riformare il sistema educativo, elogiando l’apertura del campus delle cinque isole situato presso l’Università delle Indie Occidentali, che cerca di sviluppare la fase successiva . generazioni.

L’esistenza e la crescita di questo Consiglio è la prova che i paesi dei Caraibi orientali apprezzano la cooperazione. Insieme, ha affermato, possiamo rivoluzionare l’istruzione e progettare strategie efficaci.

L’incontro annuale ha offerto ai responsabili politici l’opportunità di rivedere strategie e politiche future, ottenere il sostegno delle agenzie e dei partner regionali per il progresso dell’istruzione e scambiare idee innovative che contribuiranno al settore.

Fin dalla sua fondazione, l’organizzazione intergovernativa ha sostenuto la cooperazione tra gli 11 stati membri sparsi nel Mar dei Caraibi orientali come Antigua e Barbuda, St. Kitts e Nevis, Montserrat, Anguilla, Isole Vergini britanniche, Dominica, St. Lucia, St. Vincent , e Domenico. Grenadine, Grenada, Martinica e Guadalupa.

dx/cm