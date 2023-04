Scontri armati in Sudan. la militarizzazione delle regioni di confine peruviane; Ungheria e Serbia costruiranno un oleodotto per ricevere il petrolio russo; Hanno chiesto la custodia cautelare di Lenín Moreno › Hilo Directo › Granma

Centinaia di morti negli scontri armati in Sudan

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che il bilancio delle vittime degli scontri armati in Sudan è vicino a 300, mentre il numero dei feriti ha superato i 1200. Le informazioni indicano che gli ospedali sono sopraffatti dal numero di feriti a seguito degli scontri tra l’esercito e le forze armate forze. Il gruppo ribelle di supporto rapido. Il Sudan Doctors Union ha indicato che i numeri potrebbero essere molto più alti, a causa della mancanza di informazioni da parte degli ospedali in diverse regioni del Paese. (telesur)

L’esercito del Perù libera le aree di confine per contenere le proteste

Il governo peruviano ha annunciato il rafforzamento del confine con l’Ecuador, in risposta alle proteste di massa scoppiate nel luogo, contro il governo di Dina Boloart. A Tumbes, i manifestanti hanno impedito a persone e auto di entrare in Ecuador, attraverso il ponte internazionale che collega le città di Aguas Verdes e Huaquila. Le proteste chiedono anche l’attenzione del governo per i disastri causati dalle piogge dei giorni scorsi (PL-Telesur)

L’Ungheria e la Serbia costruiranno oleodotti per ricevere il petrolio russo

L’Ungheria e la Serbia hanno concordato di costruire un oleodotto tra i due paesi per garantire la fornitura di petrolio russo alla Serbia attraverso l’oleodotto Druzhba, che passa attraverso l’Ungheria. Il portavoce del governo ungherese Zoltán Kovacs ha affermato che il nuovo gasdotto consentirà alla Serbia di ricevere forniture di greggio Urals più economico. (TR)

Chiedono la carcerazione preventiva per Lenín Moreno

L’ufficio del procuratore generale dell’Ecuador ha chiesto ricorso contro l’ex presidente Lenín Moreno, a seguito delle sue ripetute violazioni del regime di regolarità della comparizione, che lo accusa di presunta corruzione nella costruzione della più grande centrale idroelettrica del paese. Secondo il ministero degli Affari pubblici, l’ex presidente ha ricevuto tangenti per 76 milioni dalla cinese Sinohydro Corporation per organizzare la costruzione della centrale idroelettrica di Koka Kodo Sinclair. (telesur)