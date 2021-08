Pugilato: Manny Pacquiao, 42 anni: “Sono tipo 24”

DrDicono che non c’è niente di peggio dell’inattività di un combattente, ma in questo caso particolare sembra di sì A due anni dal ring, Manny Pacquiao ne ha beneficiato. Il senatore filippino ha dimostrato di avere ancora resistenza e dinamite in pugno È lo stesso amico Keith Thurman due anni fa.

Successivamente è arrivata una pausa forzata a causa dell’epidemia e a Conor McGregor lotta che non ha pagato Quando quest’ultimo ha perso contro Powarer. Ma tutto questo ha solo risvegliato il rivale in Pac-Man, che Ora è costretto a rivendicare il titolo che ha vinto nel film One Time. E hanno premiato il loro concorrente domenica (Lotta Sport Max), l’uomo cubano Jordenis Augs.

Puoi guardare Manny Pacquaio vs. Yordenis Ugs su “Fight Sports Max” il 22 agosto. Scarica subito l’app per avere maggiori informazioni.

Freddy RoachL’allenatore di Mane è entusiasta del suo allievo più longevo. “La vittoria di Pacquiao arriverà per KO”, confermato. “Sono sicuro che l’ha detto perché mi ha visto allenarmi con tanta disciplina e passione”, il campione risponde in otto categorie in conferenza stampa.

Riferendosi all’età di Mane, 42 anni, il filippino ha emesso un avvertimento: “Mi sento come se avessi 24 anni. Prima di combattere Thurman, facevo da 25 a 28 round, ora ne facevo 30 o 32”.. Sì, ha ammesso che stava pensando a Spence. Tuttavia, dice che si sente meglio. È convinto di aver riacquistato le forze entro due anni di inattività.

Pacquiao sta facendo impazzire i fan con la sua velocità di movimento

Se sconfigge gli Ug, cosa che non può essere data per scontata anche se Cuban assomiglia ingiustamente al cattivo nel film che vuole evitare la vittoria del buono, Pac-Man avverte che non sarà la fine: “Se ho la possibilità di combattere un altro incontro, mi piacerebbe affrontare il migliore, che si tratti di Terrence Crawford o Errol Spence”.. Sarà alla fine dell’anno. Nel maggio 2022, elezioni presidenziali nelle Filippine.