Questa non è la prima volta che vediamo che deve essere la società moderna a risolvere i problemi di lancio dei giochi. Il miglioramento rimane un compito in sospeso per molti e ora, PureDark rilascia la mod DLSS 3 per Dragon's Dogma 2 Per migliorare i problemi di prestazioni del gioco al momento del lancio. L'implementazione del DLSS nel gioco non fornisce un risultato così buono, soprattutto perché la tecnologia di generazione dei frame non è stata ancora utilizzata.

Questo è esattamente quello che stai cercando La mod DLSS 3 che abbiamo visto funziona molto bene in altri giochi, come Starfield, ha persino fornito supporto ufficiale. In questa occasione, a causa delle prestazioni basse e instabili della versione PC di Dragon's Dogma 2, la mod è riuscita a raddoppiare le prestazioni in modo molto efficiente.

PureDark rilascia la mod DLSS 3 per Dragon's Dogma 2 per migliorare i problemi di prestazioni del gioco

Lo si può vedere in questo video pubblicato dai media com.wccftech, che ha fatto capire all'intera community che l'impatto negativo di un gioco scarsamente ottimizzato può essere controllato. La soluzione è stata fornita da PureDark, con la modifica fornita Gratuitamente tramite il loro sito Patreon. Una modifica che permette, come vediamo nel video, di eseguire il gioco con fotogrammi quasi doppi nella stessa area e con la stessa configurazione. nonostante Video catturato con la fotocamera RTX4090, Ciò non giustifica il fatto solo in termini di prestazioni, il risultato finale è davvero impressionante. IL La prima impressione che dà il broker è di instabilità e balbuzie Che si verificano nel gioco, vengono corretti utilizzando questa modalità che forza l'applicazione DLSS.

La cosa più sorprendente di tutte è questa Dragon's Dogma 2 supporta ufficialmente Nvidia DLSS 3 Ma molti utenti hanno riferito che l'attivazione di questa opzione in realtà non appare nel gioco. Soprattutto per quanto riguarda la generazione dei telai, che è quello che in molti cercano davvero per dare un grosso boost alle prestazioni. Un altro aspetto è quello Agli utenti PC questo non piace, è un cattivo uso delle unità di elaborazione centrale (CPU).I video lo dimostrano esponendo il gioco nella sua massima estensione. Poco più del 40%. Poiché il gioco non è rimasto impressionato in quest'area di miglioramento, Capcom ha fatto sì che i reclami rispondessero confermando che risolveranno questi problemi.

Questo è in realtà ciò che rende le recensioni di Dragon's Dogma 2 così negative, anche se il gioco sta attualmente andando bene in termini di vendite. È diventata la versione di maggior successo di Capcom su Steam. Dovranno sforzarsi di rispondere alle richieste della community affinché le prestazioni non calino e gli utenti PC possano continuare a godersi il gioco per molto tempo. Lì troviamo un altro problema, ovvero l'impossibilità di iniziare una nuova partita in un gioco che ha un'enorme rigiocabilità.

Molti problemi, molti conflitti, anche se riecheggiava la questione delle microtransazioni, di cui si può ancora fare completamente a meno se si vuole godersi appieno il gioco. Ma proprio per questo la prestazione è importante e può esserlo anche la capacità di riprendere il gioco. Qui Capcom deve fornire una soluzione il più rapidamente possibile. Speriamo che possano farlo senza indugi.

READ Spazio artistico La community è rimasta colpita dall'editor dei personaggi di Dragon's Dogma 2 Siamo xbox.com

Tuttavia, Dragon's Dogma 2 ha visto la luce anche sulle console Xbox Series X|S E Playstation 5 fornisce un risultato più stabile e stabile, come possiamo vedere Nel video si confrontano le versioni. Allo stesso modo, se hai qualche dubbio sul fatto che questo gioco possa interessarti, puoi dare un'occhiata alla nostra analisi.