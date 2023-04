Radeon RX 7900 XT contro Radeon RX 6800 XT in 50 giochi

I ragazzi di TechSpot hanno pubblicato un confronto delle prestazioni tra la Radeon RX 7900 XT, che è la seconda scheda grafica più potente che AMD ha nel mercato consumer generale, contro la Radeon RX 6800 XT, un modello molto potente della generazione precedente.

Radeon RX 7900 XT ha 5376 shader, 336 TMU, 192 ROP, 84 core di ray tracing, 168 core AI, 80 MB di cache infinita, bus a 320 bit e 20 GB di GDDR6 a 20 GHz.

La Radeon RX 6800 XT ha 4.608 shader, 288 TMU, 128 ROP, un bus a 256 bit e 72 core RT. Ha un bus a 256 bit, 128 MB di cache infinita, 16 GB di GDDR6 a 16 GHz e utilizza l’architettura RDNA2.

È chiaro fin dall’inizio che la Radeon RX 7900 XT sarà molto più potente della Radeon RX 6800 XT, ma sarà sufficiente per giustificare l’aggiornamento da detta scheda grafica? Sulla base dei dati grezzi sulle prestazioni, sì, perché il primo è in media il 32% più veloce a 1440p rispetto al secondo e il 35% più veloce a 4K. La differenza di prestazioni è piuttosto significativa, inoltre la Radeon RX 7900 XT è molto più potente quando si lavora con il ray tracing, superandola in media del 39%.

Quando si sceglie tra l’una e l’altra, con la Radeon RX 7900 XT al prezzo di oltre € 1.000 e la Radeon RX 6800 XT venduta a € 640 su PcComponentes, la decisione non è facile. Entrambi offrono un valore diverso, ma per il prezzo, la Radeon RX 6800 XT è conveniente e decisamente alla portata di più tasche.