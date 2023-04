Netflix integra Canon EOS R5 C nei suoi prodotti

Netflix ha aggiunto Canon EOS R5 C al suo elenco di strumenti per le sue produzioni e Canon EOS R5 C, annunciata all’inizio del 2022, è due fotocamere in un unico corpo: Foto + Cinema.

La R5 C è una fotocamera con tutte le caratteristiche e le configurazioni della fotocamera mirrorless R5 EOS. Capovolta dall’altra parte, diventa una videocamera Cinema EOS 8K60 full-frame che registra internamente riprese cinematografiche RAW Light a 12 bit.

Dispone di un sensore CMOS 8K a pieno formato e 35,4 MP se impostato su Cinema/45 MP per le foto, oltre a un menu delle impostazioni JPEG/C-RAW da 12 pollici e un interruttore per foto e video. Cinema RAW Light (fino a 8K60), XF – AVC (10 bit) e MP4 (8K30 10 bit), contiene 4 canali di registrazione audio con un convertitore XLR. “Non è necessaria alcuna registrazione esterna! Cinema RAW Light (CRM): 12 bit, XF-AVC (MXF ): 4:2: 2 10 bit, HEVC (MP4): 4:2:2 10 bit / 4:2:0 10 bit e H.264 (MP4): 4:2:0 8 bit” Yuri Nieto ha detto, Addetto alle vendite di prodotti professionali Canone del Brasile.

“La R5 C rappresenta una pietra miliare molto speciale per Canon in quanto introduciamo un modello ibrido di alta qualità e ad alte prestazioni che combina le prestazioni video e l’elevata affidabilità di Cinema EOS e prestazione Da immagini fisse di EOS R5”. In effetti, la fotocamera è un solido ibrido tra R5 e C70 della linea Cinema. Contiene l’interfaccia e le funzionalità di Cinema e un sensore fotogramma intero e risoluzione 8K. Essere certificati da Netflix è molto importante e questo la dice lunga”.



Edson Marion, CEO di Merlin Distributor, sottolinea: “Oggi abbiamo prodotti Canon per tutti i tipi di professionisti, per tutti i tipi di produzione, e abbiamo nella loro linea di prodotti un modello più progettato per un evento sociale, e Videomakerproduzioni religiose, ma ha all’interno della sua linea anche modelli pensati per produzioni broadcast e televisive, di ogni genere annunciatorie anche all’interno della sua vasta gamma di prodotti per il cinema e la produzione dal vivo, completando tutti i segmenti che compongono il nostro mercato.

L’azienda è già tornata con diversi aggiornamenti per firmware Per quasi tutte le fotocamere a pellicola, e nel caso di una che è stata recentemente approvata da Netflix per la produzione, ricevi gli aggiornamenti più importanti dal gruppo, ecco l’elenco completo delle funzionalità aggiunte e migliorate per Canon EOS R5 C.

Le prestazioni della messa a fuoco automatica sono migliorate quando Face Detection AF è abilitato, aggiungendo la possibilità di selezionare un volto utilizzando l’anello di controllo dell’obiettivo RF o la ghiera di comando della fotocamera. Il rilevamento della testa migliorato consente a EOS R5 C di rilevare la testa di un soggetto, anche quando sta guardando indietro. Anche le dimensioni della cornice AF cambiano a seconda del soggetto rilevato durante il tracking. Questo aggiornamento è disponibile anche per EOS C70.



“È molto importante per Canon qualificarsi tecnicamente per questo tipo di Giocatori dal nostro settore. Nel caso dell’America Latina, è un’area ricca di opportunità di business e ha molta produzione, motivo per cui il supporto del produttore è di vitale importanza in modo che il distributore possa sentirsi sicuro nel portare le nostre soluzioni sul mercato”, afferma Neto. ” Linea completa di prodotti Canon Professional Video e la nostra linea completa di prodotti per il cinema Disponibile per la nostra regione, il distributore di Merlin è l’azienda autorizzata a fornirlo a tutti i paesi dell’America Latina, oltre ad altri prodotti come obiettivi e monitor 4K.” – Aggiunge Marion -: “La filosofia della nostra azienda è quella di continuare a sviluppare il mercato latinoamericano insieme ai nostri partner commerciali e a Canon, con il distributore Merlin sempre impegnato nei suoi servizi partner In tutta la regione, per fornire loro un prodotto tempestivo, uno stock completo, consegne rapide, vantaggi eccellenti per loro, il supporto tecnico e commerciale più qualificato del mercato”.