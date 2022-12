Questa sarà la tua giornata in base al tuo segno zodiacale

ti diciamo Previsioni dell’oroscopo da oggi, Giovedì 22 dicembre 2022 In modo che tu sappia affrontare la giornata sia sul posto di lavoro, nella vita personale o in coppia. Ricorda che puoi consultare tutti i giorni Previsioni per il futuro sulla nostra pagina oroscopi. Ogni mattina aggiorniamo le previsioni del tuo oroscopo in modo da non perdere mai un giorno a causa di ciò che dicono le stelle. Per il resto, vi auguriamo una buona giornata.

► Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Dovrà raddoppiare la capacità di svolgere il suo compito, ma un alto grado di attività è ciò che meglio si adatta al suo stato d’animo. Relazioni amichevoli e familiari all’interno della vita normale. Di notte, l’amore ti mostrerà il suo lato migliore.

► il Toro (20 aprile – 20 maggio)

Una giornata lavorativa fornirà un giorno di calce e uno di sabbia, ma il bilancio sarà molto positivo. Forse si presenterà una situazione delicata con un amico, in cui dovrai essere risoluto ed è possibile che tu ne esca un po’ depresso. La famiglia vi regalerà i momenti più belli della giornata.

► Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Professionalmente, oggi è più consigliabile pensare a ciò che è giusto per te piuttosto che alle tue preferenze. Ci saranno bei momenti con gli amici. A livello familiare, la nota più importante sarà la buona volontà.

► cancro (21 giugno – 22 luglio)

In campo economico, oggi sarà per te un giorno fortunato, in quanto riceverai un incentivo al lavoro molto più alto del previsto. A livello amichevole, potrebbero esserci contraddizioni, che non si intensificheranno se non insisti che gli altri siano d’accordo con te. Anche a livello familiare possono comparire dei piccoli contrattempi.

► Leo (23 luglio – 22 agosto)

La sua spinta lo porterà a fondare nuove società con prospettive molto promettenti. Potrebbe essere necessario affrontare una nuova responsabilità familiare. Qualcuno ti farà un regalo che in qualche modo cambierà il tuo modo di pensare.

► Vergine (dal 23 agosto al 22 settembre)

La tua esitazione a scegliere un’opzione professionale può essere un enorme ostacolo per te. Non cercare di prevedere gli eventi, perché è impossibile ottenere una risposta a priori. Buona atmosfera emotiva.

► Fata (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Buon ambiente di lavoro, che favorirà il lavoro di squadra. Potresti essere in un confronto con un amico, ma non dovresti comunque permettergli di portarti nel suo territorio. A livello di famiglia, oggi riceverai grandi notizie.

► Lo scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sebbene la tua progressione di carriera sia verso l’alto, sarai eccessivamente esigente con te stesso e coloro che ti circondano. Cerca di frenare questa tendenza, che può portare a un deterioramento dell’armonia. Relazioni romantiche piacevoli a meno che non insista diversamente.

► Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La tua creatività, unita al tuo intuito, farà avanzare la tua carriera. Nei giochi d’azzardo, non fidarti della fortuna e fai attenzione alle tue scommesse. La serata si annuncia in modo diverso e con sfumature romantiche.

► Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La tua sicurezza e forza di volontà ti aiuteranno a ottenere ciò che desideri sul posto di lavoro. Rifiuta qualsiasi affare che ti viene offerto. La serata è annunciata con la migliore sponsorizzazione. Sfruttalo al meglio, dimenticando le paure e vivendo il momento presente.

► Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La possibilità di aprire una nuova prospettiva in ambito professionale. Non decidere alla leggera e pesa attentamente tutti i dati che hai. Inoltre, non lasciarti influenzare da nessuno e agisci completamente secondo i loro standard. A livello emotivo prevale l’armonia, anche se ci possono essere opinioni diverse.

► Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La nota più distintiva a livello professionale sarà la finezza, che deve essere evidente in tutto ciò che viene svolto. Scoprirai i motivi per cui il tuo amico si allontana da te. Ci saranno attriti all’interno della famiglia, anche se non così importanti.