Questa teoria spiega perché l'universo non smette mai di crescere: divora piccoli universi

Tenendo conto di tutto ciò che dobbiamo ancora imparare e scoprire sull’universo, Una domanda a cui i ricercatori non hanno ancora risposto è l’espansione accelerata dell’universo.. Ecco perché di tanto in tanto Nascono teorie Può fornire luce e risposte.

Più recentemente, nel dicembre 2023, gli astrofisici Jan Ambourne e Yoshiyuki Watabiki hanno scoperto, Proporre una teoria Il che suggerisce che potrebbero essere in procinto di assorbire “mini-universi” mentre si espandono. Questa idea, così presentata, non sembra contenere molti misteri, mettendo in discussione alcune teorie già esistenti.

“Il risultato principale del nostro lavoro è che il nostro universo sta accelerando, a causa della misteriosa energia oscura, e l'espansione potrebbe avere una spiegazione semplice e intuitiva”, dice Ambiorn a WordsSideKick.com.

In sostanza, l’ipotesi prevede che durante la sua espansione, L'universo si sta fondendo con l'universo vicino in un continuo processo di assorbimento cosmico. Dalla Terra, potrebbe sembrare che l’universo si stia espandendo più velocemente di quanto si pensasse. Gli scienziati hanno condotto alcuni calcoli che supportano questa idea e si è scoperto che si adatta meglio a ciò che si osserva nello spazio rispetto alle teorie precedenti.

Attualmente nessuna teoria alternativa è riuscita a ottenere il 100% del sostegno della comunità scientifica.

Oltre a spiegare questo fenomeno di espansione accelerata, questa teoria tenta anche di spiegare un altro mistero dell’universo noto come inflazione cosmica. Invece di ricorrere a un campo ipotetico come l’inflazione, Questa teoria suggerisce che la rapida espansione dell’universo primordiale potrebbe essere stata il risultato di una collisione con un universo più grande..

“Il fatto che l'universo si sia espanso… in un tempo molto breve, ci invita a suggerire che questa espansione sia stata causata da una collisione con un universo più grande, cioè che il nostro universo sia stato effettivamente assorbito da un altro universo.” Padre”, spiegano.

“È difficile giudicare se uno scenario del genere potrebbe risolversi in modo da risolvere effettivamente i problemi per cui l’inflazione è stata progettata, ma l’aspetto interessante di uno scenario del genere è che non è necessario un ambito inflazionistico”. Aggiungere.

Precisiamo come sempre che si tratta di teorie molto recenti e quindi non ancora ampiamente accettate Dimostra che ci sono ancora molte cose inspiegabili e, soprattutto, senza conferma al 100%. Pertanto, la ricerca è la chiave per comprendere un giorno l’universo e la sua evoluzione.