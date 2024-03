L'arte di Pozuelo conquista lo spazio di Cobo

“Più che arte” Comprende i migliori progetti realizzati dagli studenti del secondo anno del Bachelor of Arts in questi due anni. Camilo José Celal Pozuelo de Alarcónche viene mostrato per la prima volta in Cubo spaziale Questo Giovedì prossimo alle 17:30.





La mostra continuerà Fino alla prima settimana di aprile. Raccoglie risultati Discussioni Preso da questi studenti per insegnare Pozuelo L'arte dei loro vicini più giovani.

Questa idea nasce dal centro educativo che cerca di insegnare un nuovo modo di insegnare attraverso questo metodo artistico per le scuole superiori.

Pertanto, le arti e le scienze che di solito vengono insegnate nelle scuole superiori vengono lasciate indietro e si aprono nuove porte per i giovani interessati all’arte.





Mercedes MenendezUno dei docenti del centro ci ha spiegato che questa mostra ha lo scopo di “insegnare” la cultura. Sia le famiglie che gli altri studenti cosa si sta facendo in questa nuova sezione del liceo che sarà il suo primo anno EBAU possiede.

Tuttavia, questi studenti di Pozuelero non sono nuovi al mondo delle mostre, da allora Dicembre 2023 Hanno partecipato al concorso Museo di Scienze Naturali Da Madrid dove uno di loro è stato il vincitore.

Cosa si può vedere in “More Than Art”?

In questo spazio se ne possono vedere molti”Antipasti“Per ogni tema”, ci ha detto Menendez, che evidenzia la stanza assegnata Foto personali Cosa hanno fatto gli studenti durante il corso Disegno naturale.

Inoltre, puoi anche vedere La migliore natura morta Questi giovani, che è quello che dovranno fare quest'anno se vorranno presentarsi EBAU per le ArtiDovranno fotografare fino a otto pezzi.





Altri esempi di pezzi che saranno visti in questa mostra sono i disegni Tarocchi, Venere di Milo fatto di gesso, Maschere venezianeE anche i dettagli cappella Sistina.

Gli studenti apriranno la mostra raccontando i loro progetti in modo che le loro famiglie e i conoscenti possano conoscerli meglio. Un progetto pilota a Pozuelo.

A Mercedes Menendez. Questa mostra può essere un metodo didattico per altri studenti che magari non conoscono questo nuovo modo di studiare arte, lontano da esami e pressioni, perché secondo lei i suoi studenti “Sono a loro agio e in pace.” Anche se ha confermato che il livello di lavoro”molto alto“.

“Li mette in contatto con lo studio.”

Questo tipo di studio consiste in: Quattro argomenti Gli studenti non hanno libri e devono condurre esperimenti per completare i progetti, cosa che Menendez afferma essere “Li fa continuare con lo studio“In un modo”Più personale“.

Questa mostra è la “fine” del sottomesso Prima sessione Liceo Tecnico di Pozuelo dove insegnanti e studenti hanno dovuto affrontare l'apprendimento”anormale“Come ci racconta Mercedes. L’idea di questa mostra d’arte è quella di essere… La fine dell'inizio In questo Istituto Boswellero e allo stesso tempo può essere visto dalle famiglie che hanno sostenuto i propri figli in questa avventura I frutti di questi Anni in questa stanza