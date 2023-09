Radiografia del mercato delle telecomunicazioni in Honduras

Il segmento mobile del mercato delle telecomunicazioni honduregno è dominato dal prepagato, dove esiste una base relativamente ampia di tecnologie legacy come il 3G nonostante la crescita del 4G.

E a differenza di altri paesi della regione come il Guatemala o El Salvador, l’Honduras non ha ancora piani unificati per attivare le reti 5G.

Secondo un recente rapporto della GSMA, l’Honduras è all’ultimo posto in America Latina in termini di spettro assegnato ai servizi mobili. Con 290 MHz assegnati a questi servizi, è secondo solo all’Ecuador (280 MHz) e a Panama (250 MHz).

Nel settore fisso, l’Honduras ha registrato un leggero calo nel numero di abbonati a Internet, compresa la banda larga fissa, sebbene le tecnologie di accesso come la fibra ottica continuino ad avanzare gradualmente a livello regionale.

Secondo il rapporto, le società di telecomunicazioni dell’Honduras hanno registrato nel primo trimestre ricavi per un totale di 6.060 milioni di lempira (240 milioni di dollari USA), lo 0,29% in meno rispetto al quarto trimestre del 2022, mentre le spese in conto capitale sono diminuite del 49,5% a 1.134 milioni di lempira. organismo di regolamentazione CONATEL.

BNamericas analizza le principali statistiche nazionali sulle telecomunicazioni basandosi sugli ultimi dati Conatel, corrispondenti al primo trimestre.

Telefono cellulare e Internet

Il numero di linee di telefonia mobile nel Paese è salito a fine marzo a 7,98 milioni, in aumento dello 0,62% rispetto allo stesso periodo del trimestre precedente. Questa cifra rappresenta un tasso di penetrazione dell’83%, il che significa che 83 honduregni su 100 hanno una linea di telefonia mobile.

L’89,3% delle linee di telefonia mobile sono prepagate e il resto è postpagato. La regola del pagamento posticipato, che prevede un ARPU più elevato per gli operatori, sta avanzando lentamente, con poche variazioni da un trimestre all’altro.

La controllata di Millicom, Tigo, è leader nel mercato Internet fisso e mobile. Nel segmento mobile, Tigo ha conquistato una quota di mercato del 65,5%, considerando sia i sistemi prepagati (59,8%) che quelli postpagati (5,72%).

Claro è seguito dal 34,3% del mercato, tenendo conto del 29,4% prepagato e del 4,98% prepagato.

Il numero di abbonati a Internet mobile è aumentato dello 0,93% nel primo trimestre del 2023 rispetto al quarto trimestre del 2022, raggiungendo 6,94 milioni di abbonati. Secondo l’autorità di regolamentazione, circa il 72% della popolazione honduregna è connessa a Internet tramite telefono cellulare. Di tutte le connessioni internet mobili, Conatel stima che 5,25 milioni siano a banda larga (3G o 4G). Questa base è cresciuta dell’1,53%.

Circa il 75,3% delle linee Internet mobili (3G e 4G) sono fornite da Tigo, mentre Claro è responsabile del 24,6%.

internet fisso

Nel confronto trimestrale il numero dei collegamenti Internet fissi è diminuito dello 0,5% a 465.580. Meno di 5 honduregni su 100 sono collegati a questo servizio.

Tuttavia, Konatel ha osservato che l’88% dei 298 comuni del paese hanno abbonati Internet fissi. I tassi di prevalenza più elevati si riscontrano nei dipartimenti di Francisco Morazan (10,3%), Isole Bahia (7,97%) e Atlantida (5,31%).

Conatel ha riferito che l’accesso alla banda larga fissa ha visto un calo maggiore, dal 4,14% a 293.520 utenti. Nonostante ciò, la velocità media è aumentata del 6,02% a 18,5 Mbps.

Tigo è leader anche nel segmento Internet fisso con una quota del 36,4%, seguito da Claro con una quota del 22,7%, Cable Color con una quota del 12,1% e l’azienda statale Hondutel con una quota del 3,33%.

Tutte queste società hanno riportato un calo della quota di mercato negli ultimi mesi a scapito degli ISP e degli operatori più piccoli, che ora rappresentano il 25,4% del mercato.

Linee piatte

Contrariamente alla tendenza riscontrata in altri paesi della regione, nel primo trimestre il numero delle linee fisse è aumentato del 6,21% raggiungendo le 439.640 linee e il tasso di penetrazione è stato del 4,56%.

Conatel ha affermato che i servizi di linea fissa sono disponibili in tutti i 18 dipartimenti.

Circa il 64% delle linee appartengono a Hondutel, che nel frattempo ha incrementato la sua partecipazione in questo settore

Il 36% di essi sono forniti da privati.