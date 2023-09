Pesos della lega messicana, girone E…

Città del Messico – Il prezzo del dollaro in Messico oggi Il 5 settembre il mercato dei cambi è salito ai massimi registrati a marzo passato; Nel frattempo, il Peso messicano ha pareggiato per la quinta giornata di perdite.

IL Valuta messicana È sceso dello 0,49%, attestandosi a 17.263 dollari (Città del Messico 5:31). Durante la sessione, ha registrato un massimo di 17,1708 dollari ed un minimo di 17,2992 dollari per unità. È stato L’ottava valuta in perdita rispetto al dollaroin un paniere di 23 valute emergenti crollate martedì mattina, secondo i dati di Bloomberg.

prestazione Il peso messicano è il risultato del rafforzamento dell’indice del dollaro dello 0,49%, per attestarsi a 104.755 punti (Città del Messico alle 5:33), Era la valuta più avanzata tra i paesi del G10. Ciò è avvenuto dopo che in Europa era stato annunciato che l’indice di acquisto composito era inferiore alle aspettative, in calo per il terzo mese consecutivo.

A ciò si aggiunge la fornitura di informazioni economiche in La Cina, dove l’attività dei servizi è scesa in agosto al livello più basso degli ultimi otto mesi E con esso il ritorno delle preoccupazioni sulla salute economica della seconda economia mondiale.

D’altro canto, i dati economici statunitensi sono stati in linea con le aspettative e rimangono ottimisti. A questo proposito, Bloomberg News ha annunciato, lunedì sera, che Goldman Sachs ha tagliato la probabilità di una recessione negli Stati Uniti dal 25% al ​​15%. Considerata la freddezza dell’inflazione e la resistenza del mercato del lavoro.

con questa giornata, La valuta locale accumula una perdita È in rialzo del 3,19% rispetto al dollaro americano da quando l’annuncio del taglio del programma di copertura di Banxico ha accelerato la caduta della valuta.

“Fisicamente parlando, sembra che la maggior parte di queste vendite di copertura colpirà il mercato USD/MXN a settembre. Tuttavia, lo scioglimento delle coperture non fa nulla per diminuire uno dei fattori chiave che guidano la forza del peso quest’anno: il carry aggiustato per il rischio”, ha affermato. analista presso ING Bank, Chris Turner.

Finora quest’anno il peso messicano ha guadagnato il 12,96% rispetto al dollaro. Durante questo periodo, il prezzo medio è stato di 17,85 $, con un massimo di 19,50 $ e un minimo di 16,69 $.

Il prezzo del dollaro in Messico oggi nelle banche

Il dollaro è aumentato in Messico oggi, 5 settembre, nelle banche e negli uffici di cambio del paese. In media, il tasso di cambio peso-dollaro era di 17,0822 dollari messicani per dollaro USA. Acquistare a $ 164.016 MXN e vendere a $ 17.425 MXN per unità.

Ma,Qual è il prezzo del dollaro in Messico nel Banco Azteca??

Il prezzo del dollaro in Messico oggi, 5 settembre, inizia come segue:

Banca azteca $ 17,29

Citypanamics $ 17,61

Panorte $ 17,40

BBVA $ 17,43

Banca C $ 16,92

Banca scozzese $ 17,90

Il prezzo del dollaro in America Latina: ecco come si è comportato

Finora nel 2023, le valute dell’America Latina si sono comportate come segue:

Real brasiliano (BRL) +6,93%

Peso colombiano (COP) +19,73%

Sol peruviano (PEN) +3,07%

Peso cileno (CLP) -1,49%

Peso argentino (ARS) -49,40%

Ieri, 4 settembre, il peso messicano si è deprezzato dello 0,63% rispetto all’euro. Nel corso del 2023 il peso messicano si è apprezzato dell’11,16% rispetto alla valuta europea.

