Apple sta formando i dipendenti sulle prime prenotazioni

L’adattatore USB-C potrebbe essere l’adattatore più venduto dell’azienda a partire da domani

12 settembre 2023 alle 14:01

Tutto sta accelerando perché mancano solo poche ore all’inizio dell’evento “Wonderlust” dove vedremo in mostra l’iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 e altri prodotti. Noi lo abbiamo notato, lo noteranno all’Apple Park… ma lo noteranno anche negli stessi store ufficiali.

Diverse fughe di notizie, l’ultima delle quali sta arrivando Da tecnici In Grecia mettono in guardia Uno sforzo ulteriore va all’Apple Store Tra i movimenti che portano al lancio di una nuova gamma di iPhone. I dipendenti dovranno fare un ulteriore passo avanti nel consigliare i clienti o aiutarli nell’acquisto.

“Vuoi anche un caricabatterie USB-C con il tuo nuovo iPhone 15?”

Il cambiamento che si noterà di più nell’iPhone 15 è senza dubbio la porta USB-C. Questo, a livello di accessori, rappresenterebbe un completo cambio di scena. Tutti i dipendenti dell’Apple Store lo sono Sono addestrati a fare il possibile per insegnare ai clienti il ​​cambiamento e spingerli a vendere un caricabatterie USB-C. Dai, se vai in un negozio Apple per acquistare un iPhone 15, quasi sicuramente ti vorranno spiegare il cambio di porta e proporti uno di questi caricabatterie.

L’eliminazione dei fulmini, insieme alla formazione aggiuntiva dei dipendenti, comporterà un aumento significativo di tali caricabatterie. Solo da Apple si prevede un aumento delle vendite del 120%. 70 milioni di unità di ricarica pronte per la spedizione Prima della fine dell’anno. Ming-Chi Kuo è più ottimista e prevede vendite fino a 240 milioni di unità con una crescita del 30-40% su base annua.

Sarà interessante vedere alla prossima conferenza stampa i risultati finanziari di Apple: oltre all’aumento dei ricavi nella divisione iPhone, anche nella divisione accessori. Apple non specificherà quali siano gli accessori più venduti, ma i caricabatterie USB-C avranno sicuramente qualcosa a che fare con questo.

