La Volkswagen pone limiti alla guerra dei prezzi con l’auto elettrica cinese Economia

Ad agosto, la rinnovata MG è diventata il primo marchio di origine cinese (di proprietà di SAIC Motors) a guidare le vendite mensili di auto in Spagna. È solo la prova della forza dello sbarco dei produttori del colosso asiatico in Europa. Lo hanno mostrato di nuovo la settimana scorsa al salone dell’auto di Monaco, IAA Mobility, dove hanno occupato più della metà dello spazio espositivo. Per partecipare a questa corsa giocano con due elementi: hanno esperienza nel mercato più grande e competitivo del mondo, la Cina; E la loro comparsa in Europa avviene a prezzi difficili da permettersi per i produttori europei e che rappresentano ciò che sta arrivando: una guerra implacabile alle auto elettriche, soprattutto nelle gamme più basse.

La Volkswagen, il colosso automobilistico europeo, non intende modificare la propria politica per entrare in questa battaglia. A partire dal 2025, produrrà in Spagna il suo modello elettrico più piccolo, la ID.2, che intende vendere per meno di 25.000 euro. “Vuoi mangiare o morire?” Il CEO della Volkswagen Thomas Schäfer ha risposto lunedì a una domanda sulla possibilità di prezzi più bassi, intorno ai 20mila euro. Ha sottolineato: “Ci sono alcune aziende che stanno cercando di acquistare quote di mercato. Questo è vero, ma non penso di liberarmi di questo business. L’acquisto di quote di mercato non è sostenibile”.

I produttori europei, come quelli cinesi o americani, hanno iniziato a elettrificare la propria flotta con modelli più costosi. In questo modo sperimentarono con le classi più abbienti, furono esposti a meno rischi a causa della mancanza di redditività e occuparono un settore commerciale che non occupava molto spazio nelle loro fabbriche, in un’epoca in cui i motori a combustione erano la parte principale dell’industria. mercato. Ma nel giro di due anni, i marchi si sono convinti che la domanda sarebbe cresciuta e che si sarebbe estesa a segmenti della popolazione con meno potere d’acquisto.

Ciononostante Schaefer qualifica la costruzione e la vendita di auto elettriche per meno di 25mila euro, il cui costo più alto è attualmente rappresentato dalla batteria che le fornisce energia, al “campionato automobilistico”, e ritiene che se il tedesco Il consorzio riuscirà a raggiungere questo obiettivo, lo farà per tre marchi diversi (Skoda e Cupra condivideranno le linee di assemblaggio con Volkswagen nei suoi stabilimenti spagnoli) e con quattro modelli diversi, garantendo un volume di produzione minimo. “Anche così, è un lavoro molto difficile”, ha detto in una tavola rotonda con diversi media europei alla quale ha partecipato il quotidiano El Pais.

Il direttore, che è anche responsabile della cura dei marchi di varie dimensioni per il consorzio tedesco, non è rimasto insoddisfatto dell’arrivo dei produttori cinesi – “Era molto chiaro che l’Europa era il mercato più redditizio in cui operare”, ha detto – né è lui a credere che al loro arrivo debbano essere posti degli ostacoli: “La protezione non va bene, non ci credo, la concorrenza va affrontata con prodotti migliori”. Si è espresso a favore della parità di condizioni nell’applicazione delle normative europee, motivo per cui ha chiesto ai produttori cinesi “di sottostare anche alle normative europee, che rendono le auto più costose rispetto alle loro controparti cinesi”. Ha portato come esempio la futura approvazione della nuova Euro 7, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2026 e richiederà miglioramenti che renderanno più costosi i veicoli tra i 2.000 e i 3.000 euro.

La Cina rappresenta sia un rischio che un’opportunità per Volkswagen. Di fronte, come altri marchi europei, all’arrivo dei marchi cinesi in Europa, compete con loro nel mercato interno, dove ha recentemente subito una perdita di quote di business. Un anno fa il Gruppo Volkswagen ha nominato amministratore delegato Oliver Blume, che ha costruito la propria roadmap su dieci pilastri e uno di questi in particolare è la Cina, fonte dei profitti del consorzio. Ma a causa del calo degli affari, il Gruppo Volkswagen vuole adattare il proprio catalogo prodotti al mercato locale, dove opera attraverso tre diverse alleanze. A luglio, ad esempio, ha annunciato l’acquisizione di una quota del 4,99% in Xpeng per assicurarsi due modelli elettrici proprio per questo mercato: “È l’azienda più adatta a noi in Cina, per la tecnologia, la mentalità e il valore, che è incentrato sul cliente.” E nel software.”

La battaglia per la redditività

Un’altra battaglia in cui è coinvolto il marchio Volkswagen è una battaglia interna. Afflitto da una redditività debole agli occhi del gruppo, si è posto alcuni obiettivi ambiziosi per il 2026: migliorare il conto economico di 10 miliardi di euro aumentando le entrate e riducendo le spese. Il marchio sta finalizzando il piano che seguirà per adottare la nuova dieta e nel lavoro svolto durante l’estate – annunciato a giugno – le misure sono state raggiunte alla metà dell’obiettivo.

“La Spagna è molto importante” Schaefer ha difeso il ruolo della Spagna nella nuova fase di elettrificazione della Volkswagen: “È molto importante. Tutti i piccoli veicoli sono stati sviluppati da SEAT e li produrremo anche in [las plantas de] Martorell, Pamplona e abbiamo anche una fabbrica di batterie. Allo stesso modo, ha sottolineato l’importanza del fatto che lo stabilimento SEAT di Barcellona disporrà di un proprio impianto per l’assemblaggio dei pacchi di celle della batteria, e ha sottolineato che sta studiando come risolvere questa parte della produzione a Pamplona, ​​dove “stiamo ora discutendo sia che lo facciamo noi stessi o che lo faccia il fornitore locale.” quello.

