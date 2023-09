Fai attenzione prima di assumere società di risoluzione dei debiti – Telemundo Miami (51)

Come molti americani, Bertha Garcia porta con sé un enorme carico di debiti: “Penso di avere circa 12.500 dollari”, ammette dopo aver pagato migliaia di dollari a un’azienda che pensava potesse aiutarla.

Con il suo reddito limitato, non poteva pagare il debito, così ha chiamato la Financial Guarantee Company, con sede in un edificio a Boca Raton, pensando che l’avrebbero aiutata. “Mi hanno detto che avrebbero saldato il mio debito che dovevo pagare, che era di 308 dollari al mese”, dice.

Bertha sostiene che la garanzia finanziaria le ha detto che avrebbero contattato i suoi creditori affinché smettessero di contattarla. “Saranno loro a pagarli”, precisa Bertha, aggiungendo che da allora invece di pagare il minimo del suo debito, ha inviato il pagamento alla garanzia finanziaria, “ho pagato 3.388 dollari”.

Ma undici mesi dopo aver assunto l’azienda, Bertha ha ricevuto una lettera da uno dei suoi creditori, che la citava in tribunale per mancato pagamento, e lei dice che quando ha chiamato la garanzia finanziaria le hanno detto di non preoccuparsi. “Mi rappresentano e un avvocato arriverà come hanno promesso”, afferma.

Ma quando è andata all’udienza, ha detto che non c’era nessuno che la rappresentasse. E nel suo caso Bertha non è sola. Il Better Business Bureau (BBB) ​​ha ricevuto negli ultimi tre anni 13 reclami da parte di clienti che affermavano, tra l’altro, di aver capito che la garanzia finanziaria avrebbe ripagato i loro creditori, ma non è così. Anche la Procura Generale dello Stato ha ricevuto due denunce simili.

Quando è stata contattata, la società ha dichiarato: “Financial Guarantee non è una società di risoluzione dei debiti, riparazione del credito o consolidamento del debito; “Non prestiamo denaro, non paghiamo i creditori, non promettiamo che faremo nessuna di queste cose.” Non hanno detto come hanno utilizzato i soldi di Bertha, ma affermano di essere impegnati a “determinare se gli esattori” che contattano i loro clienti “lo fanno in conformità con la legge”.

Dopo averli contattati, la società di garanzia finanziaria ha contattato Bertha per offrire un rimborso. “Ho detto loro che avrei dato loro il numero di conto, il numero di routing in modo che potessero darmelo, ma questo non è mai successo”, dice Bertha.

Quando li abbiamo contattati di nuovo, la società ha detto “Ho fornito informazioni errate sul bonifico bancario” e che ora le avrebbero inviato “un assegno per posta” dicendo che stavano agendo in “buona fede” come hanno fatto con un cliente. Persone che hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica

Da parte sua, Bertha stipula ora accordi direttamente con i suoi creditori, cosa che BBB le consiglia sempre di fare prima. “Ci sono aziende che ti aiutano, ma ci sono anche molte cose che puoi fare da solo”, spiega Christy Cameron, portavoce della BBB.

Esistono società di consolidamento legittime che possono aiutarti a raggiungere accordi con i tuoi creditori, ma la BBB avverte che i problemi di debito e credito vengono risolti nell’arco di diversi mesi o addirittura anni, non in pochi giorni. Inoltre, un piano di consolidamento può avere un impatto negativo sul tuo punteggio di credito, qualcosa che può essere risolto recuperando il tuo debito.