Bitcoin e le sue previsioni: da 200.000 nel 2025 a 1 milione in 90 giorni

La criptovaluta numero uno sul mercato sta guardando i dati stellari per questa settimana, l’inflazione di un mese, nell’aprile di quest’anno, che non è stata neanche lontanamente favorevole come lo è stata negli ultimi anni. Tuttavia, il supporto e le stime del miglioramento del suo prezzo non si fermano, nonostante il suo profilo tecnico in questo momento faccia presagire una tendenza al ribasso.

Bitcoin tiene traccia da vicino, a volte più di quanto vorresti, del flusso di dati negli Stati Uniti e in altre varianti come risorsa aggiuntiva. Infatti, l’ultimo fermo “tecnico” attribuito dagli esperti, Per gli ultimi dati noti di interesse, il rapporto sull’occupazione mista di marzo degli Stati Uniti.

Questi numeri, che mostrano una doppia faccia con nuovi posti di lavoro creati nel range di 238.000 il mese scorso e un tasso di disoccupazione ancora al 3,6%, portano con sé una lettura dell’inflazione che ha forzato le vendite tra gli investitori di bitcoin, A causa della sua deriva e degli effetti sia sulla politica monetaria della Fed che sugli asset rischiosi, Come con la prima criptovaluta sul mercato.

Quindi, le aspettative di tutti questi giorni sono ancora più importanti, anche a causa dell’arrivo dell’aggiornamento di Shanghai su Ethereum, che potrebbe influenzarne il prezzo, così come i prezzi dei prodotti o i verbali dell’ultimo incontro – e complicati dal retroscena di turbolenze bancarie – dalla Federal Reserve. I dati stellari della settimana saranno le onde di domani, Con previsioni di un aumento di un decimo al 6,1% negli Stati Uniti, anche se altri stimano che diminuirà in modo significativo.

Ma la verità è che al momento, come hanno sottolineato gli analisti dal punto di vista tecnico, quella che sta alla base di Bitcoin è una correzione, tanto limitata quanto sembra essere il trading. che vanno da $ 27.600 a $ 28.900, Con una resistenza artistica al volto, per spezzare quella dinamica, Al prezzo di $ 28.250.

Notiamo nel grafico azionario Quel capitale guadagna il 2,62% a settimana, che si traduce in anticipi mensili del 17,2%. Nel suo vantaggio trimestrale, un guadagno del 64,4% con un anno, a Bitcoin è aumentato del 70,7% Anche l’indice di paura e avidità ha raggiunto i 62 punti sul livello dell’avidità, a livelli molto simili a quelli della scorsa settimana.

E infatti, per capitalizzazione, vediamo che è ancora 12° in classifica, sotto il target e sopra Johnson & Johnson, con una capitalizzazione di mercato di 548.010 milioni di dollari, che di fatto rappresenta, guadagnaO il 44,5% del valore totale della criptovaluta di $ 1,23 trilioni.

E poi ci imbattiamo nella storia. Il dinamismo che si associa ai precedenti mesi di aprile. Gli ultimi due sono in calo, con un enorme calo del 17,3% lo scorso anno, ma anche con anni di progressi come un massiccio 2011, con guadagni di oltre il 346%, o nel 2018 e 2020, aumenti tra il 33 e il 34,5%.

In termini di valutazioni, abbiamo raccolto due delle più entusiasmanti della scorsa settimana. E viene dall’ex CTO di Coinbase. Dott..Balaji Srinivasan afferma che in soli 3 mesi il prezzo del bitcoin può raggiungere 1 milione di dollari se vengono soddisfatte una serie di condizioni. Questi si baseranno sulla crisi bancaria ancora in corso scatenata da entità di medie dimensioni negli Stati Uniti che si è diffusa a macchia d’olio. Ha sottolineato che potrebbe causare un enorme impatto sulla Fed, con un’iperinflazione più che rapida, con l’idea di comprare bitcoin e togliere le monete dagli exchange. Se ciò accade, significa che il prezzo del Bitcoin aumenterà del 3.600% fino al 16 giugno.

Il secondo viene da Filbfilb, co-fondatore di DecenTrader Il che lo indica Bitcoin potrebbe valere $ 200.000 per asset sul mercato in soli due anni, grazie al dimezzamento che dovrebbe avvenire tra marzo e giugno 2024. Come sapete, è in occasione di questo evento che verrà dimezzato il quantitativo di bitcoin che i miner riceveranno per la verifica delle transazioni. Meno quantità di criptovaluta, prezzo più alto. Sottolinea che questo lo porterà a questo Continua a raddoppiare il suo valore fino a mezzo milione per asset nel 2029.

Gli indicatori Premium Force preparati da Estrategias de Inversión ci mostrano che Bitcoin è passato da un livello neutrale a uno forte dal 20 marzo, un livello in cui è ancora nel medio termine, mentre nel lungo termine rimane molto forte, al suo migliore. anno, già corrispondenti a marzo. Pertanto, il processo dipende dalla rottura della resistenza e dall’acquisto di supporto durante questo I rischi osservati per Bitcoin si basano sull’accumulo di breakout e numeri ribassisti.

