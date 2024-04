La benzina più economica e costosa a Madrid il 4 aprile

Il valore del carburante cambia ogni giorno (Infobae)

Non sai cosa? Prezzo della benzina al litro a Madrid, Spagna? vedi sotto I prezzi più cari ed economici per questo giovedì 4 aprileSecondo i dati del Ministero della Trasformazione Ambientale e della Sfida Demografica.

Poiché è in continua evoluzione, è importante rimanere aggiornati sui prezzi del carburante.

È importante menzionare il costo della benzina È determinato da una serie di fattoriCome il Prezzo globale del petroliol prodotti E Dal dollarocosì come per Le tasseextra Costo di distribuzione E marketing.

I primi tre elementi sono determinati dal mercato, le tasse sono determinate dalle autorità governative e il margine di distribuzione e marketing dipende, tra gli altri, dalla posizione geografica e dai rapporti tra compagnie petrolifere e distributori.

Il più caro di sempre Diesel A Nella capitale del paese, il suo prezzo raggiunge i 1.709 euro al litro, mentre il più economico è di 1.396 euro al litro.

su di lui Premio dieselIl valore più alto riportato è di 1.839 euro al litro, mentre il prezzo più conveniente è di 1.427 euro al litro.

Basato sul Benzina 95E5Il costo più alto riportato a Madrid è di 1.859 euro al litro, mentre il più basso è di 1.497 euro al litro.

Allo stesso tempo, il prezzo più costoso per Benzina 98E5 Il prezzo pubblicizzato nella città spagnola è di 1.969 euro al litro, mentre il più economico è di 1.699 euro al litro.

In un caso speciale le informazioni pubblicate in questo articolo riguardano I prezzi del carburante a MadridQuesto e quello per il resto del Paese sono aggiornati sulla pagina ufficiale del “Portale geografico del distributore di benzina” del Ministero della Transizione Ambientale e della Sfida Demografica.

Pertanto tutti i gestori delle stazioni di servizio sono obbligati a farlo Invia i tuoi costi Almeno una volta alla settimana – ogni lunedì – o ogni volta che cambiano i prezzi.

Non solo le stazioni di servizio che non aggiornano le informazioni sui costi Smettono di apparire nel “geoportale delle stazioni di servizio” Ma anche Può essere segnalato Per inadempienza.

Anche i distributori di benzina potrebbero essere sanzionati Riportare prezzi diversi da quelli effettivamente applicati Ai suoi clienti.

Nel caso dei costi generali del carburante, la loro variazione dipende da diversi fattori, sia nazionali che internazionali.

Sebbene Prezzo globale del petrolio È la base per conoscere il prezzo al quale può essere venduto un litro di benzina, e la verità è che non dipende direttamente.

Innanzitutto bisogna tenere conto del fatto che sui mercati internazionali… Il petrolio è quotato in dollariMentre in Spagna il carburante si vende in euro.

Se il prezzo mondiale del petrolio scende del 5%, ma nello stesso periodo il prezzo del dollaro aumenta del 10% rispetto all'euro, si prevede che il prezzo di vendita del carburante in euro aumenterà. viceversa.

A questo dobbiamo aggiungere due fattori: Margine commercialeChe cambia ogni giorno, come il prezzo globale del petrolio e il tasso di cambio; E anche Tasse specialiChe può variare ogni anno.