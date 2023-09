Gli alti prezzi del gas prolungano la bolletta elettrica in estate | Economia

La crisi energetica è solo l’ombra di quella di un tempo, ma l’estate volge al termine con prezzi dell’elettricità più alti rispetto alla primavera. L’aumento del costo del gas naturale, materia prima fondamentale per la produzione di energia elettrica, aumentato del 50% durante l’estate, è il principale fattore alla base di questa crescita moderata. Non è l’unico problema: il rallentamento della produzione di energia eolica, cresciuta solo dell’1,5% rispetto ad agosto del 2019,…

La crisi energetica è solo l’ombra di quella di un tempo, ma l’estate volge al termine con prezzi dell’elettricità più alti rispetto alla primavera. L’aumento del costo del gas naturale, materia prima fondamentale per la produzione di energia elettrica, aumentato del 50% durante l’estate, è il principale fattore alla base di questa crescita moderata. E non è l’unico problema: il rallentamento della produzione eolica, cresciuta solo dell’1,5% rispetto ad agosto dello scorso anno nonostante l’aumento della capacità installata, ha reso necessario bruciare più combustibili fossili negli impianti a ciclo combinato. In direzione opposta è andata forte la produzione fotovoltaica – insieme all’eolico, la fonte più economica – che ha prodotto il 35% in più rispetto all’anno precedente. Questa tecnologia supera già i 22 GW di capacità installata, ed è sempre più vicina all’eolico (30,4 GW) e agli impianti a gas (26,2 GW).

Il prezzo medio dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ha chiuso il mese di agosto a 96,05 euro per MWh, in aumento del 6,2% rispetto al mese precedente e di circa l’8% rispetto a quanto registrato nella prima metà dell’anno. Il rialzo è stato moderato, e i valori sono ancora molto lontani – lontanissimi – da quelli registrati un anno fa, quando si aggiravano intorno ai 155 euro. Ma è importante per tre ragioni: perché l’aumento dei prezzi dell’elettricità si trasmette direttamente a quasi quattro case su 10 (quelle del mercato regolamentato, noto anche come PVPC), e perché l’energia è il principale fattore dietro il recente aumento dei prezzi dell’elettricità . Lo scoppio dell’inflazione e il fatto che in più della metà dei giorni di agosto il mercato ha superato la soglia dei 100 euro per MWh, praticamente sconosciuta fino alla crisi energetica e che sembrava essere stata superata negli ultimi mesi.

“Le fluttuazioni sono state elevate durante tutto il mese e nei giorni di temperature elevate e di mancanza di energia eolica, che è il supporto fornito dal gas per la produzione di elettricità. Gli analisti del gruppo ASE hanno spiegato in una nota che il suo prezzo è molto costoso, il che ha portato a la sua ascesa”. La crescita del fotovoltaico, indebolendo il contributo dell’eolico, non ha potuto scacciare i cicli combinati a gas durante gli orologi centrali, che hanno mantenuto una quota del 10% del mix. Questa partecipazione, seppure minima, è bastata per diversi giorni a mantenere i prezzi fissi sul costo del gas e a mantenersi più alti del previsto”. Tuttavia, nel lungo termine, l’aumento della produzione di energia rinnovabile – con il fotovoltaico in prima linea – finirà per compensare il gas in periodi di tempo crescenti, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi dell’elettricità.

Il prezzo del gas naturale, infatti, resta il pilastro del costo dell’energia elettrica. Ciò è dovuto alla struttura del mercato, di tipo marginale, secondo la quale il prezzo dell’ultimo megawattora accoppiato ora per ora determina il compenso per il resto della tecnologia. E il gas, che svolge un ruolo di supporto quando le energie rinnovabili e l’energia nucleare non sono in grado di coprire da sole la domanda, sta aumentando in molti settori nel corso della giornata.

Rilancio dell’eccezione iberica, via

L’eccezione iberica, un meccanismo ideato dai governi spagnolo e portoghese – con l’approvazione della Commissione europea – per interrompere questo rapporto diretto, ha consentito di separare le rotte del gas e dell’elettricità per quasi tutta la seconda metà dello scorso anno. Tuttavia, nonostante sia stato prorogato fino alla fine del 2023, questo strumento è inattivo dallo scorso febbraio e tutto fa pensare che lo resterà ancora a lungo: il cap entrerà in vigore solo se il gas supererà la soglia dei 60 euro al mese. prezzo. MWh.

Nonostante il recente aumento dei prezzi del gas, questo livello è ancora lontano: il principale mercato europeo, TTF olandeseOggi sono circa 33 euro. In altre parole, affinché l’eccezione iberica possa rientrare nell’equazione, il prezzo di questa materia prima dovrebbe essere praticamente raddoppiato. Nei giorni più difficili della crisi energetica, appena un anno fa, il prezzo del gas superava i 300 euro al megawattora, ma al momento nessuno tiene conto di questi valori. Neppure il più pericoloso.

La domanda scende al ribasso

Secondo i dati, il consumo di elettricità della Spagna ha continuato a diminuire nei mesi di luglio e agosto, scendendo dell’1,3% su base mensile Dati provenienti da Red Electrica de España. Tuttavia, questo ritmo di diminuzione è notevolmente inferiore a quello registrato nei mesi precedenti: ad aprile era sceso di quasi il 10%; a maggio quasi il 5%; E a giugno il 6%. Su questo calo incidono le ondate di caldo registrate nelle ultime settimane, che hanno portato ad un aumento dei consumi degli impianti di climatizzazione, e il cosiddetto effetto base: ora il confronto viene effettuato in relazione ai mesi in cui il L’esplosione dei prezzi è già iniziata. Pagina di reclamo. E anche, seppure in misura minore, per il maggiore afflusso di turisti stranieri.

Segui tutte le informazioni da Economia E un lavoro In Facebook E Twittero nel nostro La newsletter settimanale