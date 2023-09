Ridefinire lo skyline: grattacieli in evoluzione nel Nord America

© Joao Morgado | Álvaro Siza a New York, 611 West 56th Street

I grattacieli sono simboli iconici dell’urbanizzazione moderna e del progresso tecnologico in tutto il Nord America. In effetti, queste strutture sono un segno di prosperità economica, densità urbana e capacità dell’ambizione umana. E nelle principali città del continente, modellano lo skyline e conferiscono a queste città la loro identità. Città come New York, Toronto e la Florida utilizzano questi design all’avanguardia per proiettare forza oltre la loro statura fisica.

In generale, i grattacieli si distinguono per la loro notevole altezza e le capacità ingegneristiche pionieristiche. Utilizzano materiali avanzati come acciaio, vetro e cemento e fungono da spazi multifunzionali, dalle case agli hotel e agli uffici. Gli architetti di tutto il mondo continuano a spingere i confini della creatività architettonica, del design, della sostenibilità e della funzionalità durante la creazione di questi edifici. Le strutture consentono agli architetti di massimizzare Uso del suolo In modi nuovi, per affrontare le aree urbane densamente popolate.

Continua a leggere per scoprire 5 grattacieli nordamericani progettati per modellare i rispettivi skyline, giusto in tempo. Giornata dei grattacieli negli Stati Uniti.

La torre di 47 piani comprende 830 unità residenziali e monolocali, oltre a 13.000 piedi quadrati di spazi commerciali e di servizio. L’edificio è situato a sud del New River, nel quartiere di Rio Vista, con l’obiettivo di riportare la vita nell’area in questione. Una grande piazza d’angolo è incorporata al livello della strada, rendendo disponibili le funzioni pubbliche ai livelli inferiori e creando spazio pubblico per il quartiere circostante.

© VeroDigital | Grattacielo ODA, Florida del sud

Progettato dal vincitore del Premio Pritzker, questo grattacielo di New York è alto 137 metri e ha 35 piani. È stato progettato come un condominio nel famoso quartiere centrale di Hell’s Kitchen. Inoltre, il progetto comprende 77 unità abitative che vanno dagli appartamenti con una o quattro camere da letto, oltre a bungalow e attici. Il rivestimento in travertino è abbinato perfettamente a finestre orizzontali che offrono viste dell’intero quartiere.

© Joao Morgado | Álvaro Siza a New York, 611 West 56th Street

Per gentile concessione di Tishman Speyer | Grande grattacielo a spirale

Progettato da Bjarke Ingels Group, il nuovo grattacielo a spirale di Hudson Yards, New York, conta 66 piani. L’edificio è alto più di 1.000 piedi e comprende una serie di terrazze paesaggistiche che avvolgono l’edificio su tutti i lati. La torre è concepita come uffici, con alcuni spazi commerciali al piano terra. Inoltre, il grattacielo a spirale comprende spazio esterno a disposizione degli inquilini attraverso una serie di atri collegati.

© Herzog & de Meuron | Torre di Toronto

Il grattacielo di 1.063 piedi a Toronto è progettato per essere l’edificio residenziale più alto del Canada. La torre inoltre dedica 16 piani su 64 a uffici e spazi commerciali, con uno sky lounge e un ristorante nella parte superiore, affacciati sul tessuto urbano. Situato nel quartiere di Yorkville, l’edificio massimizzerà le aree utilizzabili per sfruttare le viste orientali della città.

Per gentile concessione di Swire Properties Inc e società correlate | One Brickell City Centre di Arctictonica

One Brickell City Center è una torre di 1.000 piedi destinata a diventare la torre commerciale più alta della Florida. Situato nel quartiere finanziario di Miami, l’edificio è progettato per essere convertito in un edificio per uffici in un’iniziativa di sviluppo ad uso misto. Il design sottolinea Miami come centro globale emergente per il commercio, la finanza e la tecnologia. Il progetto ospita 1,5 milioni di piedi quadrati di spazi per uffici e servizi e mira a creare viste aperte verso l’oceano e il centro di Miami.

Per gentile concessione di Swire Properties Inc e società correlate | One Brickell City Centre di Arctictonica

In conclusione, i grattacieli del Nord America possono essere visti come simboli di progresso e innovazione. Le strutture architettoniche sono l’incarnazione delle nostre civiltà moderne. Gli skyline di New York, Toronto e del sud della Florida vengono ridefiniti e le strutture stanno plasmando il futuro di queste rispettive città. Ogni architetto progetta torri con vincoli diversi, considerando l’uso di materiali per funzioni diverse e integrando la struttura nel tessuto urbano esistente.

I cinque grattacieli mostrati sopra rappresentano l’attuale sviluppo dell’architettura nordamericana. Dai progetti residenziali come la Torre Alvaro Siza di New York City all’innovativo concetto di spirale di BIG a Hudson Yards, ogni struttura rappresenta le attuali esigenze dei suoi occupanti. Tuttavia, progettare queste strutture durante un boom economico può essere impegnativo, causando enormi ombreggiamenti e microclimi in un’area già fredda. Inoltre, queste torri possono contribuire alla gentrificazione, aumentare il valore degli immobili e spostare i residenti a basso reddito.