Il peso messicano avanza durante la sessione.

Com’è stato il prezzo del dollaro in Messico oggi?

Città del Messico – Il prezzo del dollaro in Messico oggi Il 4 settembre è caduto sul mercato dei cambi. In vista di questo, Pesos messicani L’indice ha mostrato un progresso marginale poiché il mercato statunitense è stato chiuso per le festività del Labor Day.

Lui Il tasso di cambio è fissato a 17,111300 dollari per dollaro, secondo i dati della Gazzetta Ufficiale della Federazione (DOF).

IL moneta localeÈ aumentato dello 0,07% rispetto al dollaro, attestandosi a 17,0775 dollari per unità (Città del Messico 5:21). Durante la sessione intraday, la valuta ha registrato un minimo di 17,0451 dollari ed un massimo di 17,1284 dollari per unità. Inoltre, secondo i dati di Bloomberg, si è classificata come la settima miglior performance rispetto al dollaro, su un paniere di 23 valute emergenti.

progresso Il peso messicano è il risultato del minor peso del dollaro che diminuirà dello 0,18% attestandosi a 104.045 punti (Città del Messico 05:24). Si prevede che il volume degli scambi diminuirà prima della chiusura del mercato statunitense.

Il raffreddamento del rapporto sull’occupazione ha rallentato l’indice del dollaro poiché gli operatori sono fiduciosi che la Federal Reserve americana avrà spazio per fermare gli aumenti dei tassi di interesse questo mese.

In CinaÈ stato rivelato che le vendite di case a Shanghai e Pechino sono aumentate poiché il governo ha cercato di minimizzare gli effetti di un rallentamento del settore.

I dati sui servizi ISM saranno pubblicati questa settimana. Inoltre, diversi membri della Fed deterranno azioni.

Finora quest’anno il peso messicano ha guadagnato il 14,24% rispetto al dollaro. Durante questo periodo, il prezzo medio è stato di 17,86 $, con un massimo di 19,50 $ e un minimo di 16,69 $.

Il prezzo del dollaro in Messico oggi nelle banche

Il dollaro è aumentato in Messico oggi, 4 settembre, nelle banche e negli uffici di cambio del paese. In media, il tasso di cambio peso-dollaro era di 17,0057 pesos messicani per dollaro USA. Acquistare a $ 16,3216 MXN e vendere a $ 17,40 MXN per unità.

Ma,Qual è il prezzo del dollaro in Messico nel Banco Azteca??

Il prezzo del dollaro in Messico oggi, 4 settembre, inizia come segue:

Banca azteca $ 17,19

Citypanamics $ 17,47

Banorte $ 17,25

BBVA $ 17,26

Banca C $ 16,92

Scotiabank $ 17,70

Il prezzo del dollaro in America Latina: ecco come si è comportato

Finora nel 2023, le valute dell’America Latina si sono comportate come segue:

Real brasiliano (BRL) +6,68%

Peso colombiano (COP) +19,40%

Sol peruviano (PEN) +3,04%

Peso cileno (CLP) +0,16%

Peso argentino (ARS) -49,40%

Venerdì scorso, 1 settembre, il peso messicano si è apprezzato dello 0,23% rispetto all’euro. Nel corso del 2023 la valuta si è apprezzata dell’11,89% rispetto alla moneta europea.

– Contenuti generati con la potenza dei dati automatizzati di Bloomberg.