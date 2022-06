Real Madrid: il PSG ha chiesto a Vinicius di non rinnovare e gli ha offerto un super contratto

Florentino Perez Stupito per la sua chiarezza L’intervista concessa un bar sulla spiaggia. chiesto da Vinicio (21 anni)Il presidente del Real Madrid ha rivelato che l’autore di un libro Obiettivo 14 Ha ricevuto offerte ma il brasiliano ha pensato solo a restare. Dal club hanno fatto notare che di tutte le proposte, la più impressionante e la più irregolare proveniva dal Paris Saint-Germain, Anche se Florentino ha preferito “salvare” il nome.

Florentino e il rinnovo di Vinicius: “Dice che non mi muovo da Madrid”

In effetti, lo affermano Carioca chiama quale L’estate scorsa è già successo, Funziona da novembre 2021. Il messaggio viene sempre ripetuto. Pretendendo insistentemente all’attaccante di non rinnovare. Ecco perché gli hanno dato il primo numero inafferrabile per il Real Madrid che avrà a partire dal 2024: 40 milioni di euro netti per ciclo. Questo è 12 e quattro volte di più del tuo stipendio attuale e successivo, Dritto.

I colloqui includevano anche promesse Bonus di trasferimento generoso e una serie di opportunità di business in Qatar, dove questo è stato gestito. Florentino Pérez e Jose Nijel Sanchez lo apprezzano molto Sono stati informati in ogni momento dei movimenti. Pertanto, l’immagine che hanno di Vinicius, come Johnny Calafat, è impeccabile non solo a livello calcistico e professionale, ma anche a livello personale e valoriale.

Il premier ha chiesto anche di Vinicio

Il PSG ha provato in tutti i modi ad avere un faccia a faccia, ma non è mai successo e il secondo turno di Champions League non ha aiutato. I segnali di “20”, sebbene rispettosi e grati al suo corteggiatore, sono stati intesi come non promettenti all’interno dei dirigenti dell’entità francese. comunque Il primo numero è stato sorprendente e in queste trattative di solito non è l’ultimo numero, Hanno scoperto che il rapporto di Vinicius con il Real Madrid era troppo forte per interromperlo. in Camminare, Prima di questo scenario, è stata effettuata l’ultima chiamata.

L’ex Flamengo considera il Real Madrid il migliore, come ricorda in quasi ogni intervento pubblico. Ecco perché ripete sempre ai suoi clienti, anche nei momenti più bassi, che non passeranno nemmeno le offerte che sono arrivate per lui. Negli ultimi mesi Mentre il Liverpool, il Chelsea o il Manchester United hanno bussato alla sua porta, Tutti danno la stessa risposta.

Questo è il rinnovo di Vinicius da parte del Real Madrid

L’unica possibilità che Vinicius ascoltasse qualcuno dall’esterno era attraverso una proposta di rinnovo preliminare del Real Madrid che considerava ingiusta, il che avrebbe messo a dura prova il processo. Ma, Sebbene potesse addebitare di più in altre destinazioni, il brasiliano si è sentito apprezzato E la strada per l’allargamento, che mancava solo di inviare e rivedere documenti e firmare, era in perfetta armonia.

Al Santiago Bernabeu è piaciuto fin dall’inizio Fino al 2028, Ma è stato convenuto di esserlo Fino al 2026 o 2027. Hanno approvato negli uffici le due proposte presentate dall’agenzia calcistica alla condizione di 1000 milioni: Uno è per 10 milioni più bonus fino al 2026 e un altro per circa 12 milioni fino al 2027. Molto presto, la decisione.

Ciò presuppone che continueranno a lavorare fianco a fianco per altri quattro o cinque anni, che è un periodo di tempo importante, e il loro status sarà nuovamente riesaminato in futuro. In questo modo vincono tutte le parti: Il Real Madrid non sarà condizionato da un contratto sproporzionato come è successo con altri giocatori, Se il calciatore non continua a progredire, E a Vinicius viene pagato un grosso stipendio (10 milioni di euro più bonus), con possibilità di aumentarlo Se fai un passo avanti.