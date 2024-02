Reclami particolari e occupazioni irregolari

In un mondo in cui il cioccolato evoca piacere, lusso e dolcezza, Tony's Chocolonely brilla di luce propria, non solo per il suo sapore squisito, ma anche per il suo impegno attivo per la giustizia sociale. Nata nel 2005 dalla visione del giornalista olandese Teun van de Keuken, detto Tony, questa azienda di cioccolato ha un obiettivo chiaro: eliminare la schiavitù moderna dalla filiera del cacao.

Con oltre 1,56 milioni di bambini che lavorano illegalmente nelle piantagioni di cacao nell'Africa occidentale, Tony's Chocolonely è emersa come una roccaforte nella battaglia contro questa sfortunata realtà. Tony ha fatto causa a se stesso perché ha acquistato piantagioni di cioccolato che utilizzavano schiavi. Pertanto, la sua missione è rivoluzionare gli standard dell’industria del cacao e garantire che il cioccolato di cui tutti godiamo sia libero dallo sfruttamento umano, come ha ricordato l’account TikTok @fungicharge in uno dei suoi recenti video.





Cambiamento nel settore

Oltre a produrre semplicemente cioccolato etico, l’azienda cerca di ispirare un cambiamento sistemico in tutto il settore. Attraverso le certificazioni B-Corp e Fairtrade, Tony's Chocolonely non solo paga un prezzo equo ai coltivatori di cacao in Ghana e Costa d'Avorio, ma lavora anche a stretto contatto con loro per affrontare le cause profonde della schiavitù moderna.

Inoltre, il marchio ha stabilito rapporti diretti a lungo termine con i coltivatori di cacao, assicurando che non solo ricevano un giusto compenso, ma partecipino anche ad iniziative per migliorare le condizioni lavorative e sociali nelle loro comunità.

Il packaging e la sua disuguaglianza

Perché le tue once non sono uguali?

Il packaging distintivo di Tony's Chocolonely non è solo una questione estetica, è un messaggio potente sulla disuguaglianza inerente all'industria del cioccolato. Le loro once divise in modo non uniforme illustrano le disparità nella catena di approvvigionamento.

“Le barre hanno pezzi irregolari che simboleggiano la disuguaglianza nell'industria del cioccolato. La parte inferiore delle barre rappresenta l'equatore. Le parti superiori rappresentano il Golfo di Guinea. Da sinistra a destra ci sono Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria e parte del Camerun, che sono i luoghi più sfruttati da queste enormi aziende di cioccolato”, ha spiegato @fungicharge nel suo video.





La visione di Tony's Chocolonely si è espansa oltre i confini dei Paesi Bassi, dove è diventata leader di mercato, per raggiungere i consumatori di tutto il mondo. Con uffici in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Germania, il marchio porta il suo messaggio di giustizia sociale a un nuovo pubblico e ha un impatto globale.