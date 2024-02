L’Europa beneficia della liquidità e si assume più debito

A prova del fatto che ci sono soldi senza lavoro in cerca di opportunità di investimento, la Commissione europea non smette di emettere nuove obbligazioni.

Al secondo posto quest'anno Commissione europea Ha emesso altri 7 miliardi di euro in un'operazione congiunta che ha attirato l'interesse degli investitori che hanno presentato offerte per un valore di 67 miliardi di euro. L’operazione consisteva nell’emissione di nuovi titoli obbligazionari dell’Unione Europea in unica tranche con scadenza 4 dicembre 2034.

Secondo i termini dell’offerta, i proventi di questo accordo obbligazionario decennale dell’UE saranno utilizzati per finanziare programmi politici comunitari. Finora Commissione europea Ha rilasciato circa 24.000 milioni di euro del suo obiettivo di finanziamento 75 miliardi Per la prima metà del 2024.

Vale la pena notare che Commissione europea Aveva appena emesso 8.000 milioni di euro lo scorso gennaio nella sua prima operazione congiunta del 2024, un accordo anche in due tranche che ha generato offerte da parte degli investitori di 81.000 e 99.000 milioni per due bond Ue.

L'operazione ha raccolto 3.000 milioni di euro tramite obbligazioni a 7 anni con scadenza 4 dicembre 2030 e 5.000 milioni di euro tramite obbligazioni a 30 anni con scadenza 4 marzo 2053.

Il direttore esecutivo della comunità lo ha descritto come Eccezionale domanda da parte degli investitori per l'operazionecon offerte per un totale di 81 miliardi di euro per obbligazioni a 7 anni e 99 miliardi di euro per obbligazioni a 30 anni, pari a tassi di sottoscrizione in eccesso rispettivamente di circa 27 e 20 volte.

Secondo i piani di Bruxelles, nel 2024 la Commissione continuerà ad attuare le sue operazioni di finanziamento utilizzando un approccio finanziario unificato che vede vari programmi di debito finanziati mediante l’emissione di obbligazioni UE a marchio unico anziché obbligazioni etichettate separatamente per i singoli programmi.

