La nuova tendenza tra i ricchi: gli yacht subacquei

Gli esempi in questo senso sono tanti, ma ce n'è uno in particolare da parte di un'azienda che si è fatta conoscere negli ultimi mesi e ha fatto subito scalpore: Migaloo M5, da Migaloo Private Submersible Yachts .

“Abbiamo osservato le tendenze e, a nostro avviso, Yacht di lusso sommergibili Rispondere in modo efficace alle nuove e crescenti esigenze dei proprietari di case Sono il futuro della navigazione “, ha annunciato Gumball in un'intervista ai media britannici il Sole.

In questo senso, il prodotto di punta dell'azienda è chiaramente il modello megalo m5, UN Un ibrido tra un gigantesco yacht di lusso e un sottomarinoche contengono suite VIP, palestre all'avanguardia e spa complete, tra gli altri dettagli.

Lo yacht sottomarino presenta un esterno bianco con accenti neri. È lungo 165,8″, largo 23″ e ha una capacità di 40 passeggeri, Incluso equipaggio e personale.

Il suo nucleo di lavoro è dotato di Sistema elettrico diesel avanzato con AIP (Propulsione indipendente dall'aria), che consente una velocità massima di 20 nodi in superficie (equivalenti a 37 km/h) e di 12 nodi in immersione (12 km/h).

Inoltre, è andato perduto La capacità di immersione raggiunge i 250 metri e può essere mantenuta per quattro settimaneQuesto è uno dei punti evidenziati dai suoi creatori.

migaloom52.jpeg Il settore stima che il valore base della nave sarà di 2.000 milioni di euro. Megalo

“Crediamo che gli yacht e le barche a vela non possano soddisfare pienamente le crescenti esigenze dell'armatore moderno”, ha affermato Gombold. ““Le esigenze degli armatori di superyacht per le loro navi sono più complesse che mai.” Secondo il manager, gli acquirenti non cercano più solo prestazioni, dimensioni e design, ma gli danno anche la priorità Privacy, sicurezza e protezione Per sé, per i propri ospiti e per i propri oggetti di valore.

All'interno, le rappresentazioni del M5 mostrano un'esplosione di dorature in stile neobarocco, cariche di decorazioni, ringhiere, opere d'arte, panche e specchi; Anche se dispone anche di TV, internet satellitare e pareti touch interattive.

Io ho Suite VIPUna sala cinema, una palestra all'avanguardia e una spa con molteplici vasche idromassaggio. E' inoltre dotato di attrezzature Immersioni, moto d'acqua, barche, piccoli sottomarini, D'altra parte, un eliporto e quattro navi più piccole (oltre ai sottomarini sopra menzionati). Tra le auto a disposizione ci sono tanti Suv e minivan pensati per esplorare le diverse destinazioni visitate durante i viaggi, già sulla terraferma.

L'azienda ha confermato che sta già accettando ordini, sebbene l'M5 non esista ancora fisicamente.

Per quanto riguarda il valore delle sue vendite, Gambold spiega che dipenderà dalla personalizzazione di ciascun cliente. “Non esiste un importo fisso per il progetto, poiché ogni progetto viene sviluppato in stretta collaborazione con i clienti e i loro desideri unici e individuali.. In generale, il valore del progetto dei superyacht di lunghezza superiore a 150 metri è di diverse centinaia di milioni di euro. “L’M5s rientra in quella categoria”, ha detto in una conversazione con M5s. Compendio architettonico.

L'industria stima che il valore base della nave non sarà né più né meno di poco 2000 milioni di euro. Fuori dalla portata della maggior parte delle persone, compresi i milionari.