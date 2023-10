Riassunto e video del sabato delle qualificazioni europee: vincono Italia, Ungheria e Danimarca | Qualifiche europee

Italia, Ungheria e Danimarca si sono avvicinate alla qualificazione a UEFA EURO 2024 vincendo sabato al termine della settima giornata.

Venerdì la Francia ha battuto l’Olanda grazie alla doppietta di Mbappé, il Portogallo ha battuto in casa la Slovacchia con una doppietta di Ronaldo e il Belgio si è assicurato un posto nella fase finale in Austria. Giovedì la Spagna ha battuto la Scozia mettendo fine alla serie di imbattibilità, la Turchia ha sconfitto la Croazia e l’Albania ha eliminato la Repubblica Ceca.

UEFA.com ripercorre la situazione in Germania dalla settima giornata del torneo alla finale.

Tutti i risultati del girone di qualificazione



Risultati sabato

Gruppo C: Ucraina – Macedonia del Nord 2-0, Italia-Malta 4-0

Gruppo G: Bulgaria-Lituania 0-2, Ungheria-Serbia 2-1

Gruppo H: Irlanda del Nord-San Marino 3-0, Slovenia – Finlandia 3-0, Danimarca-Kazakistan 3-1

Ecco come vanno i gruppi

Italia-Malta 4-0

L’Italia mantiene la pressione sulla capolista Inghilterra nel Gruppo C dopo la vittoria a Parigi.

Giacomo Bonaventura, alla sua prima presenza in Nazionale dopo tre anni, ha segnato il suo primo gol in nazionale con un tiro brillantemente misurato nel primo tempo.

I campioni in carica di EURO raddoppiano prima dell’intervallo con un tiro di sinistro di Domenico Berardi.

L’attaccante del Sassuolo segna ancora allo scoccare dell’ora e il subentrato odierno Davide Frattesi completa il risultato con la quarta rete transalpina.

Dati chiave: A 34 anni e 53 giorni, Bonaventura è diventato il giocatore più anziano a segnare il suo primo gol con la Nazionale italiana.

Ungheria-Serbia 2-1

L’Ungheria guida il Gruppo G con tre punti di vantaggio e ha giocato una partita in meno della Serbia, seconda in classifica, che sabato ha battuto 2-1 a Budapest.

Barnabas Varga ha portato gli ungheresi in vantaggio dopo 20 minuti con un finale superbo. Strahinja Pavlovic pareggia poco dopo con un colpo di testa su cross di Andrija Zivkovic.

Ma l’Ungheria torna in vantaggio un minuto più tardi quando Roland Salloy decide la partita con un sensazionale tiro al volo da 25 metri all’incrocio dei pali.

Dati chiave: L’Ungheria è imbattuta da nove partite consecutive.

Danimarca-Kazakistan 3-1

Danimarca-Kazakistan 3-1

Una doppietta di Robert Skov ha aiutato la Danimarca a vincere decisivamente a Copenaghen, a pari punti con la capolista del Gruppo H, la Slovenia.

Jonas Wind ha segnato il primo gol con un calcio di punizione diretto, poi Skov ha segnato di testa in rete il cross di Rasmus Hojlund per il secondo gol danese.

Skov chiude ancora una volta un passaggio di Christian Eriksen all’inizio del secondo tempo e, nonostante la reazione dei kazaki, non riescono a impedire una comoda vittoria danese.

Dati chiave: Il capitano danese Simon Kijar ha eguagliato il record di 129 presenze con la sua squadra.

Oltretutto

L’Ucraina continua a mettere pressione su Inghilterra e Italia nel Gruppo C, battendo la Macedonia del Nord grazie ai gol di Georgi Sudakov e Oleksandr Karavaev. Ora sono tre punti dietro l’Inghilterra e alla pari con gli Azzurri, anche se hanno giocato una partita in più rispetto a entrambe le squadre.

Due gol di Benjamin Szesko hanno ispirato la Slovenia alla vittoria decisiva del Gruppo H sulla Finlandia. Gli sloveni guidano il girone a tre giornate dalla fine, ma sono davanti solo alla Danimarca per differenza reti.

L’Irlanda del Nord ha battuto San Marino nella prima partita dopo la giornata di apertura del Gruppo H. Tuttavia, le vittorie di Slovenia e Danimarca impediscono loro di entrare tra le prime due.

Risultati venerdì

Gruppo B: Olanda – Francia 1-2, Repubblica d’Irlanda – Grecia 0-2

Gruppo F: Austria-Belgio 2-3, Estonia-Azerbaigian 0-2

Gruppo J: Islanda – Lussemburgo 1-1, Liechtenstein – Bosnia ed Erzegovina 0-2, Portogallo – Slovacchia 3-2

Olanda – Francia 1-2

Kylian Mbappe ha impiegato solo sette minuti per aprire le marcature alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, intercettando il cross di Glass per portare la Francia in vantaggio. Weirmann e Xavi Simons, quest’ultimo due volte, avrebbero potuto pareggiare per i padroni di casa prima dell’intervallo, ma Mignon e una mancanza di gol lo hanno impedito.

Nella ripresa, però, la stella parigina riappare e segna lo 0-2 con un tiro costoso da fuori area. L’Olanda reagisce e Hartmann accorcia le distanze nel finale, ma gli uomini di Deschamps hanno la meglio.

Dati chiave: La Francia ha perso solo una delle ultime 25 partite di qualificazione agli Europei (20 vittorie e quattro pareggi).

Olanda – Francia 1-2

Austria-Belgio 2-3

Il Belgio si è qualificato per la fase finale di UEFA EURO 2024 vincendo in trasferta contro l’Austria. Due gol di Lukaku (uno per tempo) e il terzo di Lukaku nei primi minuti del secondo tempo hanno visto i ‘Red Devils’ suggellare la vittoria su una squadra austriaca in difficoltà.

Dopo l’eliminazione di Onana, Sabitzer e Laimer hanno trascorso la pausa finale alla ricerca di un pareggio epico, ma la lotta è andata alla squadra belga, che è già nelle fasi finali.

Dati chiave: Il Belgio è imbattuto nelle ultime sette partite contro l’Austria (tre vittorie e quattro pareggi).

Portogallo – Slovacchia 3-2

Il Portogallo si è assicurato una preziosa vittoria in casa contro la Slovacchia grazie alle ottime prestazioni di tutti i suoi attaccanti. La squadra di Roberto Martinez ha dominato il gioco nel primo tempo, creando diverse occasioni da gol. Gonzalo Ramos ha aperto le marcature e Cristiano Ronaldo, con un rigore, ha allungato in vantaggio prima dell’intervallo.

Dopo la ripresa, David Hanko ha accorciato le distanze per una Slovacchia combattiva, ma Ronaldo ha segnato ancora su passaggio di Bruno Fernandes aggiungendosi al suo bottino nazionale e mettendo da parte la partita per una svolta. Gli ospiti però non si sono arresi e Stanislav Lobotka ha vinto 3-2, creando una situazione di tensione fino alla fine.

Dati chiave: Il Portogallo ha perso solo una delle ultime 28 partite di qualificazione agli Europei (21 vittorie e sei pareggi).

Portogallo – Slovacchia 3-2

Oltretutto

L’Estonia ha perso 0-2 contro l’Azerbaigian ed è ormai da 17 partite consecutive senza vittorie nelle qualificazioni agli Europei (due pareggi e 15 sconfitte).

La Grecia ha vinto facilmente in Irlanda e ha già vinto sei delle ultime otto partite di qualificazione europea (due sconfitte).

I gol di Rahmanovic e Stevanovic hanno regalato la vittoria alla Bosnia-Erzegovina, che ha già vinto le ultime otto (nove) partite contro il Liechtenstein.

Il Lussemburgo ha segnato otto gol nelle attuali qualificazioni europee. Dopo il gol di Rodriguez nell’1-1 contro l’Islanda, il Lussemburgo ha eguagliato la storica impresa nell’unica edizione del 1964.

I risultati giovedì

Gruppo A: Cipro – Norvegia 0-4, Spagna-Scozia 2-0

Gruppo D: Croazia – Turchia 0-1, Lettonia-Armenia 2-0

Gruppo E: Albania-Repubblica Ceca 3-0, Isole Faroe – Polonia 0-2

Gruppo I*: Andorra-Kosovo 0-3, Bielorussia-Romania 0-0

*La partita rinviata tra Israele e Svizzera è stata riprogrammata per mercoledì 15 novembre.

Spagna-Scozia 2-0

Appena iniziato, Ferran Torres ha avuto una grande occasione per segnare tirando di poco a lato. Con il progredire della partita, la difesa della Scozia è diventata più coerente. Di conseguenza, la Spagna non ha avuto un’altra possibilità fino al 34′, quando il tiro di Michael Merino ha colpito il palo.

Il secondo tempo è stato ancora più problematico per la Spagna, che con il passare dei minuti non è riuscita a creare occasioni da gol. Tuttavia, la vera leggenda della Spagna, il subentrato nel secondo tempo Jesus Navas, ha raccolto uno splendido cross dalla destra, permettendo ad Alvaro Morata, in piena serie di reti, di segnare prima che Sanchett realizzasse il definitivo 2-0 al suo debutto. .

Dati chiaveLa Spagna ha vinto 25 partite casalinghe consecutive nelle qualificazioni europee alla fase finale di EURO da quando ha perso 0-1 contro la Grecia nel giugno 2003.

Croazia – Turchia 0-1

Il turco Barış Alper Yılmaz è stato l’eroe della vittoria della Turchia all’Opus Arena, nella quale ha sconfitto di misura la Croazia.

Vincenzo Montella ha iniziato alla grande il suo mandato alla guida degli ‘Astri nascenti’, condannandoli alla prima sconfitta casalinga nelle qualificazioni agli Europei.

Yilmaz ha chiuso la partita dopo mezz’ora quando ha raccolto un passaggio filtrante di Salih Özcan e ha battuto Dominik Livakovic in uscita.

Dati chiave: La Croazia ha subito la prima sconfitta in 11 partite nelle qualificazioni europee agli Europei, dopo aver vinto sette e pareggiato tre delle precedenti dieci.

Albania-Repubblica Ceca 3-0

I padroni di casa passano subito in vantaggio con un gol di Jasir Asani al nono minuto. E la partita si complica ulteriormente per gli ospiti quando il giocatore Mojmir Sidel riceve il suo secondo cartellino giallo e la Repubblica Ceca esce in dieci all’intervallo.

All’inizio del secondo tempo, Doulant Ceferi ha dato gli ultimi ritocchi agli ospiti con il secondo gol dell’Albania. È stato lo stesso Seferi a completare il punteggio con un doppio secolo. L’Albania ha recuperato un gap di quattro punti nel Gruppo E, con la Repubblica Ceca al terzo posto, cinque punti dietro.

Dati chiave: L’Albania ha vinto quattro delle ultime cinque partite e pareggiato una nelle qualificazioni europee per la fase finale EURO, mentre la Repubblica ceca è rimasta imbattuta in tutte e sei le partite.

Oltretutto

Erling Haaland ha segnato il suo quinto e sesto gol nella vittoria di qualificazione della Norvegia contro Cipro, che rimane senza punti nel Gruppo A. L’Olanda è al terzo posto, a due punti dalla Spagna, ma ha una partita in meno.

La Polonia è arrivata seconda nel Gruppo E dopo una comoda vittoria sulle Isole Faroe. Sebastian Szymanski e Adam Buksa hanno segnato i gol decisivi.

