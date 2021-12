Risultati delle elezioni presidenziali in Cile 2021: la borsa di Santiago crolla dopo la vittoria di Borek | EL PAÍS America Edition: The World Newspaper

Con il 99,97% dei voti contati, Borek è diventato presidente del Cile domenica sera. Il politico che scommette sulla rottura con il passato trionfa sull’estrema destra José Antonio Caste, sostenitore di un ritorno la situazione attuale Prima delle proteste del 2019, con ampio margine: 55,87% contro 44,13%.

Borek, l’erede politico delle rivolte dell’ottobre 2019, propone di rafforzare il ruolo dello Stato nell’economia, aumentare le tasse per finanziare la spesa sociale e porre fine al sistema pensionistico privato ereditato dalla dittatura. La casta è un liberale che promette meno partecipazione statale e più settore privato nella fornitura di servizi pubblici. È molto conservatore nella sfera sociale, un candidato che non ha completamente reciso i suoi legami ideologici con il regime di Pinochet.

I due candidati hanno votato per “La Moneda” domenica scorsa. Borek era convinto della sua vittoria, mentre Caste scommetteva che sarebbe stata una “elezione ristretta” con un margine di squadre di “meno di 50.000 voti”. La giornata è stata caratterizzata da segnalazioni di ritardi nei trasporti pubblici e dalla carenza di autobus per il trasporto degli elettori, in particolare a Santiago del Cile. Sono venuti da sinistra per accusare di “boicottaggio” il governo di Sebastian Pinera, ma la sua squadra sostiene che ogni giorno della settimana circolano lo stesso numero di autobus.

Alle elezioni hanno preso parte oltre 8,3 milioni di cileni, circa il 55% degli aventi diritto al voto, la percentuale più alta da quando il voto è stato volontario nel Paese sudamericano, nel 2012.

nuovi post Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador si è congratulato con Borek lunedì dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali cilene. “In primo luogo, esprimiamo il nostro sollievo e gioia per la vittoria di Gabriel Boric in Cile. Non può essere nascosta”, ha commentato Lopez Obrador durante la sua conferenza stampa quotidiana. “I cileni sono stati un esempio per l’America Latina e per il mondo. È una vittoria per la democrazia”, ​​ha aggiunto. Antonia Laborde 11 minuti fa Il presidente eletto, Gabriel Borek, arriverà a La Moneda alle 14:00 (ora locale) per partecipare a un pranzo di lavoro con il governo uscente di Sebastian Pinera. L’obiettivo dell’incontro è iniziare a coordinare il trasferimento della leadership. READ Radio Havana Cuba | Venezuela: Accordo con la Procura del CPI focalizza l'attenzione sul Paese Antonia Laborde 56 minuti fa Buongiorno in America. Uno sconosciuto questo lunedì è stata la reazione dei mercati alla vittoria di Gabriel Borek. Nelle prime ore del mattino, il dollaro ha registrato un aumento del 3% a 872,61 pesos cileni, il livello più alto di sempre. È il salto giornaliero di maggio dal 6 novembre 2008 durante la crisi finanziaria. Dal canto suo, la Borsa di Santiago ha iniziato ad operare con un calo del 7,45%. I mercati hanno completamente assorbito la vittoria della sinistra, ma non il comodo margine che ha ottenuto. Borsa cilena in calo del 5,34% dopo la vittoria di Borek La borsa cilena, che ha reagito bene alla vittoria del governatore Jose Antonio Caste al primo turno, è crollata del 5,34% lunedì dopo il secondo turno delle elezioni presidenziali. La vittoria della sinistra Gabriel Borek ha colpito i mercati, che reagiscono con sospetto alla proposta progressista del candidato fraudolento in mezzo alle rivendicazioni sociali delle rivoluzioni del 2011 e del 2019. Informazioni da Reuters. All’1:30 ora locale, il distretto elettorale del Cile ha contato il 99,98% dei voti. Sono rimaste solo 7 schede elettorali sui 46.887 tavoli abilitati. Il conteggio è stato veloce, tipico e si è svolto in un’atmosfera rilassata. progressivo Gabriel Borek Il prossimo presidente del Paese avrà il 55,87% delle preferenze, rispetto al 44,13% del rivale di estrema destra. José Antonio Cast. Grazie per aver letto e seguito la nostra copertura. Buonanotte in America, buongiorno in Europa. Francesco Manitou 11 ore fa Presidente eletto del Cile Stasera ha parlato davanti a decine di migliaia di persone Su un palco allestito a La Alameda, ha promesso “un governo che sta in mezzo alla strada”. “Le decisioni non verranno prese entro le quattro mura di La Moneda”, ha continuato Gabriel Borek. Il giovane politico progressista ha chiesto ai suoi seguaci di mantenere il fervore domenicale per tutto il suo mandato, raggiungendo il suo rivale, José Antonio Caste, e chiedendo che “si costruiscano ponti perché i nostri concittadini possano vivere meglio”. Storia di Federico Rivas Molina e Antonia Laborde. READ Il Congresso del Perù decide se votare la fiducia al governo Castillo Francesco Manitou 11 ore fa Facciamo una breve revisione di un file viaggio elettorale in Cile. Circa 15 milioni di cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente al secondo turno. Il Paese è andato a votare per il partito in due, nel mezzo di una profonda polarizzazione incoraggiata da due modelli ostili, il Progressive Project. Gabriel Borek E vedere l’estrema destra José Antonio Cast. E la tensione è aumentata con il passare delle ore tra le accuse reciproche delle squadre di campo. Cast ha anche confermato che sarebbe andato in tribunale se la differenza fosse stata inferiore a 50.000 voti. Infine, con un’affluenza record di oltre otto milioni di persone, Borek ha vinto quasi un milione di voti e con un ampio margine, dal 55,87% al 44,13%, secondo conteggio ufficiale Servizio elettorale. La tensione che regna oggi contrasta con il clima del conteggio veloce. Il perdente ha subito ammesso la sconfitta e si è congratulato con il presidente eletto, che ha promesso di governare per tutti i cileni. Francesco Manitou 12 ore fa La nostra collega Antonia Laborde si trova a La Alameda a Santiago del Cile. Questo è il momento in cui Gabriel Borek esce dalla sua macchina in mezzo a una folla di spettatori. Francesco Manitou 12 ore fa Francesco Manitou 13 ore fa Dal Messico, per il momento, la reazione alla vittoria di Borek è arrivata dalla mano del ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, che ha celebrato la “buona notizia”. Francesco Manitou 13 ore fa Anche il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha rivolto a Borek “congratulazioni di cuore”. Francesco Manitou 13 ore fa Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha descritto la vittoria di Gabriel Borek come “una clamorosa vittoria sul fascismo”. Il presidente eletto del Cile ha approvato apertamente il rapporto di Michelle Bachelet sulle violazioni dei diritti umani in Venezuela due anni fa. Francesco Manitou 13 ore fa “In me troverai un presidente disposto ad ascoltare e a combinare visioni diverse”, ha appena confermato Gabriel Borek. Il 35enne politico progressista ha ottenuto il 55,8% dei voti nel secondo turno di domenica, contro il 44,1% del candidato di estrema destra Jose Antonio Caste. Francesco Manitou 14 ore fa “Il mio impegno è prendermi cura della democrazia in ogni giorno del nostro governo”, dice. Gabriel Borek Nel suo primo discorso da presidente eletto del Cile. Il politico di sinistra ha sostenuto che “progressi sostanziali” richiederebbero accordi globali e ha inviato un messaggio chiaro contro l’impunità. “Alle vittime delle violazioni dei diritti umani di tutti i tempi: ci stancheremo di cercare la verità, la giustizia, la riparazione e la non ripetizione”. Il vincitore delle elezioni ha sottolineato l’importanza di ridurre il divario sociale e pensioni dignitose. Ha sottolineato che “la crescita e l’equa distribuzione della ricchezza vanno di pari passo”. “Non vogliamo che continuino a occuparsi delle nostre pensioni”. Francesco Manitou 14 ore fa Raccomando questo profilo del presidente eletto del Cile, che è emerso dalle proteste studentesche nel 2011 ed è ora un simbolo del tumulto di una generazione al di sotto degli anni ’40 che non ha assistito agli orrori della dittatura di Pinochet. Gabriel Borek, il nuovo volto della sinistra in America Latina, di Federico Rivas Molina Francesco Manitou 14 ore fa Francesco Manitou 14 ore fa Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Laso, che all’inizio dell’anno ha sconfitto il candidato di sinistra Andres Arauz, ha augurato a Gabriel Borek “il successo nella sua amministrazione per il benessere del suo popolo”. Francesco Manitou 15 ore fa Il presidente boliviano Luis Ars ha affermato che “la democrazia latinoamericana è stata rafforzata” dalla vittoria di Gabriel Borek. Francesco Manitou 15 ore fa Si è anche congratulato con il presidente della Colombia, Ivan Duque, in opposizione all’ideologia di Gabriel Borek, il presidente eletto del Cile. Francesco Manitou 15 ore fa L’ex presidente della Bolivia Evo Morales, il simbolo del cosiddetto socialismo del XXI secolo in America Latina, ha aggiunto a Gabriel Borek le congratulazioni. Francesco Manitou 16 ore fa Visione diretta completa

