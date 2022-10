Riunione della Banca centrale europea, in diretta | Lagarde affronta un altro storico rialzo dei tassi di interesse | mercati

perla dello scrittore

Gli investitori aspettano con l’attesa di un crollo Banca Centrale Europea. A parte i titoli, che nei giorni scorsi stanno registrando un rimbalzo per la foga dei risultati economici, non sono esclusi il mercato del reddito fisso e dei cambi.

Un giorno prima che l’istituto monetario annunciasse il terzo aumento dei tassi di interesse finora quest’anno, L’euro è riuscito a ripristinare la parità rispetto al dollaro per la prima volta in un mese. Sebbene sia la Federal Reserve che la Banca Centrale Europea stiano attualmente aumentando rapidamente i tassi di interesse per contenere l’inflazione, la divergenza che ha prevalso durante i primi sei mesi dell’anno si è tradotta in un calo dell’euro. Come risultato di questo processo, la valuta europea è scesa dell’11,67% nel suo cross contro l’euro.

In nessun altro luogo i tassi di interesse sono più alti nel mercato del debito. L’aumento dei prezzi si traduce in un aumento del costo del finanziamento. I rendimenti del debito si stanno gradualmente allontanando dai minimi registrati nel 2020, quando la Banca centrale europea ha acquistato ingenti quantità di debito. L’aumento dei rendimenti è diffuso. In altre parole, in questa occasione, non sono solo i paesi delle parti a subire la punizione degli investitori. Il rendimento delle obbligazioni tedesche a 10 anni è del 2,18%. In altre parole, ha depositato tassi di interesse negativi per tutto il 2022, e attualmente è vicino ai livelli del 2011. Da parte sua, le obbligazioni spagnole sono sopra il 3% mentre le obbligazioni italiane sono vicine al 4,5%. GE