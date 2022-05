Robert Lewandowski dice addio al Bayern Monaco | Gli sport

Lewandowski, al termine del match contro il Wolfsburg. Ronnie Hartmann (AFP)

Il regno di Lewandowski al Bayern è finito. Almeno così ha fatto l’attaccante polacco punteggio più alto Da questa Bundesliga – 35 gol in 34 partite; Inoltre 13 gol in 10 partite di Champions League– Dei quattro prima di lui, è stato capocannoniere nel 2014 e nel 2016. “Non firmerò un nuovo contratto. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per entrambe le parti. Ho detto al club che se arriva un’offerta, avremo a pensarci». Robert Lewandowski, 33 annia Sky Germania Dopo il duello tra la squadra bavarese e il Wolfsforgo, la squadra di Monaco ha già vinto qualche giorno fa. “È molto probabile che questa sarà la mia ultima partita con il Bayern Monaco. Non posso dire al 100%, ma è possibile. A fine partita ha fatto una foto con tutti i compagni negli spogliatoi per ringraziare tutti mentre si mostra il trofeo da capocannoniere, ha detto il giocatore, “Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e per la società”. Uno schiaffo dal reality all’Allianz Arena, ora serve trovare un attaccante che faccia gol per abitudine, lui negaErling Haaland perché ha portato il Manchester City in vantaggio.

La notizia era già stata presentata poche ore prima dell’incontro dal direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic. “parla con me Liwa. Durante la conversazione mi ha detto che non voleva accettare la nostra offerta di prolungare il contratto e che voleva lasciare il club. Ha detto che vorrebbe provare qualcosa di nuovo, ma la nostra posizione non è cambiata. Ha un contratto fino al 30 giugno 2023. Questo è un dato di fatto”. Una delusione tra l’attaccante e il club che inizialmente ha tentato Haaland e poi si è ritirato per rinnovare la pole. Un gesto che ha fatto arrabbiare Lewandowski e portato alla sua voglia di chiudere la carriera in un altro big fuori dalla Germania, sia in Premier League che in campionato perché Gli anni non lo toccano come spiega ogni giorno con le sue definizioni, Ha decorato il suo curriculum segnando 526 gol e 143 assist in 707 partite con il Bayern.

Lewandowski dice addio al Bayern Monaco. Twitter ufficiale di Lwandowski

“Sarebbe una perdita enorme”, si è lamentato l’allenatore Julian Nagelsmann, che ha esitato a perdere presto. “Il fatto che non prolungherà il suo contratto è un incentivo per noi a cercare un nuovo attaccante la prossima stagione in modo che possa sostituirlo la stagione successiva”, ha aggiunto. Ma il club vorrà fare soldi vendendolo – si pensa che non lo venderanno per meno di 40 metri – e sicuramente non mancheranno nemmeno i corteggiatori per l’attaccante. Concentrati sulla prossima Coppa del Mondo. Uno di questi è il Barcellona, ​​che sa di farlo oscillare, ma al momento non può permettersi di comprare per via del limite di stipendio. In ogni caso, Lewandowski sale sul podio d’uscita del Bayern e conferma l’effetto gol quest’estate, dall’addio di Haaland i polacchi rimarranno e vedremo cosa accadrà, tra gli altri, a Salah (Liverpool).

