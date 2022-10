Rock, rullante e arcade: la scaletta di artisti che porta Pulsar 2022

Storia e diversità. Questo sembra essere il titolo della formazione ospite per l’imminente uscita della Fiera della musica cilena Pulsar 2022, che si svolgerà dall’8 all’11 dicembre, nel suo ritorno alla modalità testa a testa, dopo un rilascio in sospeso e due in remoto o formati ibridi.

Una ventina di artisti guideranno l’evento ideato e organizzato dalla Società Cilena dei Compositori e Interpreti (SCD), che per il resto si svolgerà per la prima volta per quattro giorni, cercando di coprire generi e suoni diversi come l’arcade o la musica elettronica , rap e folklore, rock e hip-hop.

posto? Estación Mapocho Cultural Center a pieno regime, che ospiterà anche più di 80 espositori.

tsunami

Sul lato dello sforzo, l’iconico BBS Paranoicos aprirà il suo nuovo palcoscenico dell’evento – che include il cambio dei membri – mentre il duo di debuttanti Frank White Canvas, vincitore del Pulsar Award 2022 (Best Rock Artist), Tsunami e i famosi False Aces, dirà anche che è sulla scena.

Dal canto suo, il genere urbano – forse l’espressione più riuscita e popolare dell’attuale scena cilena – avrebbe Harry Natch come ambasciatore; Vincitore del Premio Pulsar 2022 (Miglior artista di musica urbana) Fleur de Rap; Artista emergente Simone La Letra. e l’importante cantante, cantautrice e attivista Marielle Mariel, popolarmente conosciuta come “Latin Flow”.

rap di fiori.

della musica pop nelle sue varie lingue, Fernando Milagros, Jebe e Pedropedra Arriveranno con un repertorio in cui nuove canzoni si fondono con temi che ne hanno fatto dei veri classici del secolo, posizione ricoperta anche dallo storico Seiko, sempre guidato da Denis Malbran e Luciano Rojas.

La nuova generazione sarà rappresentata da Carla Grunwaldtvincitore del Premio Pulsar 2022 nella categoria Record of the Year, mentre i fratelli Camilo e Abel Zicavo torneranno in azione con i rinnovati Plumas.

L’esperienza avrà anche una sede con i fondatori di Pánico Eduardo Henríquez e Caroline Chaspul, che arriveranno all’ex stazione ferroviaria con Nova Materia, mentre Columbina Barra e Silvio Paredes presenteranno il loro ultimo progetto, Las Flores del Bien.

vite aquilegia

Il campo della danza avrà diverse incarnazioni, con la nuova cumbia presentata dai vincitori del premio Pulsar Artist of the Year 2022, La Combo Tortuga, così come la tradizione di genere rappresentata dall’intramontabile Sonora Palacios, e L’attesissimo debutto nelle lobby in stile cilena, per conto di Los Kuatreros del Sur.

Infine, la nuova canzone e musica popolare cilena brilleranno anche sulla stazione di Mapocho, insieme alla base Inti-Illimani.A chiudere la lista dei nomi a cui si aggiungeranno circa 30 artisti nei prossimi giorni, quando verranno annunciate le esibizioni delle etichette discografiche partecipanti come espositrici a Pulsar.

Oltre ad annunciare i nomi che guideranno il poster, Feria Pulsar ha anche aperto la vendita al pubblico di abbonamenti, una fase che segue la vendita di successo del Green Pass (Fan Pulsar Pass) avvenuta alla fine di settembre. In questo secondo caso, il pubblico potrà acquistare un pass per quattro giorni dell’evento, del valore di $ 18.000 (più spese di servizio).

Il Pass Generale può essere acquistato sulla piattaforma Passline e avrà una vendita limitata per 12 giorni o fino all’esaurimento delle scorte. Il 2 novembre verrà annunciata la programmazione giornaliera, occasione in cui inizierà anche la terza fase di vendita, con biglietti giornalieri emessi dal valore generale di $ 6000 (più canone di servizio).